Berga reuneix trenta poetes dels Països Catalans en un recital per la llibertat

Han passat gairebé cinquanta anys des que la sala Gran Price de Barcelona va acollir el primer Festival Popular de Poesia Catalana, on van participar-hi els poetes més destacats del moment. L'objectiu era fer front a «l'angoixa» del franquisme. Diumenge, Berga acollirà també un festival de poesia, «amb un context diferent al del 1970 però amb un missatge que pot semblar similar: reivindicar la llibertat i la república». D'aquesta manera ho ha explicat a Regió7 Enric Majó, el director de Paraula de Poeta, que el proper 9 de setembre reunirà a la plaça de Sant Pere de Berga trenta poetes dels Països Catalans per reclamar la llibertat a través de la reflexió i la paraula.

La vetllada cultural s'iniciarà a les 7 de la tarda i combinarà els versos reivindicatius dels poetes convidats amb teatre, música i intervencions de diverses personalitats, com la de l'exconseller de Cultura Lluís Puig o de Carles Puigdemont. La proposta arriba de la mà de l'Ajuntament de Berga i l'Asociació Teatre amb R de República «en un moment molt concret que està vivint el país». Els organitzadors han aconseguit mobilitzar trenta poetes contemporanis (13 dones i 17 homes) d'arreu dels països catalans i d'edats molt diverses en un recital que tindrà un escenari «màgic i místic», segons Majó. «Per a mi, un dels actes més importants de la vida dels catalans és la Patum, i des del principi tenia clar que el festival havia de descentralitzar-se de la capital catalana. Berga va ser la primera opció i ens van rebre amb els braços oberts», relata.



Llibertat dels poetes

Els poetes llegiran versos escrits per ells mateixos. «Nosaltres hem fet la selecció dels autors a través d'una comissió que s'ha reunit per fer una tria paritària i amb representació de tots els Països Catalans. A partir d'aquí, cada poeta té llibertat absoluta per decidir si crea uns versos expressament per l'ocasió o no», destaca.

Uns dies abans que la plaça de la Patum s'ompli de paraules, música i reivindicació, per a l'organització ja és un èxit el fet d'haver aconseguit reunir trenta poetes i sumar-hi la implicació de la Polifònica de Puig-reig i altres músics berguedans sota la direcció musical de Jesús Badia, en un acte que serà presentat pels actors Anna Sahun i Joel Joan, i amb la presència de Carme Sansa i Joan Lluís Bozzo.

El director ha volgut destacar la bona predisposició de tots els que participen i col·laboren amb l'acte. «Ha de quedar molt clar que, en el moment especial que estem vivint, la solidaritat està a l'ordre del dia i aquí tothom farà la seva feina sense res a canvi», afirma. «Amb això demostrem una vegada més que estem units», afegeix.