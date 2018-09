?Tot i que Lola Palau no s'hi va presentar, vuit dels deus autors que l'han creat la van batejar ahir públicament en la presentació del primer volum de relats escrit per aquest col·lectiu literari, titulat Que Déu ens agafi confessats (L'Albí), format per deu veus de la Catalunya Central. L'Espai Òmnium es va omplir en una original i aplaudida posada en escena amb els autors d'un llibre que reescriu els deu manaments.