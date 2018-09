Gossos s'acomiada indefinidament dels escenaris

Gossos ha anunciat aquest divendres al matí que s'acomiadarà de manera indefinida el proper 1 de desembre amb un concert al Kursaal de Manresa, del qual només queden les darreres entrades. En un comunicat, el grup afirma que és "quelcom que ho hem fet mai" perquè "sempre hi havia una data de tornada".

Tot i així, ha deixat clar que el grup no es dissol ni plega. "És un temps per a nosaltres. Per pair i assaborir tot el que hem viscut aquests 25 anys, un projecte de vida. És un "a reveure" per saber cap a on ha de caminar Gossos", assenyalen en un comunicat. La banda ha anunciat un segon concert de final de gira previst pel 30 de novembre després de gairebé esgotar les del recital de l'1 de desembre.

La venda d'entrades serà en es pròxims dies i el grup ja ha anunciat que seran concerts "especials", "plens de sorpreses" i "en companyia d'altres bandes i amics principalment del Bages".

Tot i abandonar indefinidament els escenaris, Gossos també ha deixat la porta oberta a possibles actuacions "en clau de país". "Som conscients que els moments de repressió i manca de llibertats, que viu el nostre País son excepcionals i que caldrà que tots posem el nostre gra de sorra. Nosaltres també", subratllen.

Abans de la retirada, el grup té previst actuar a Figueres (8 de setembre), Molins de Rei (29de setembre), Corçà (6 d'octubre), Vilafranca del Penedès (7 d'octubre), al Festival Esperanzah del Prat de Llobregat (14 d'octubre), Balaguer (9 de novembre), a Girona (10 de novembre), Slàvia de les Borges Blanques (17 de novembre) i els dos darrers al Kursaal de Manresa el 30 de novembre i l'1 de desembre.