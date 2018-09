Una intervenció arqueològica a Fals pretén aclarir la singularitat del dolmen de Betlem

Una desena de voluntaris participen fins al 16 de setembre en la campanya d'excavacions arqueològiques a l'entorn del dolmen de Betlem, a Fals, en una intervenció dirigida per l'arqueòloga manresana Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals) que vol determinar si el dolmen és o no un element megalític. El dolmen es troba situat en el camí que va de la casa de Sant Andreu a la casa de Betlem (impulsors de la intervenció), en un petit bosquet, propietat de Casa d'El Prat. Com que l'estructura no segueix els patrons habituals, està catalogat com a Hemidolmen de Sant Andreu. A més, al voltant són visibles diverses parets, nivells d'enderrocs i grans blocs de pedra que van ser parcialment documentats en una intervenció del 2017. Fruit d'aquella acció es van plantejar tres hipòtesis pels usos i funcionalitats de les estructures localitzades, bona part d'elles adscrites possiblement a l'època medieval. La intervenció arqueològica es fa gràcies a l'interès dels veïns per conèixer el seu passat i posar en valor les restes patrimonials de l'entorn.