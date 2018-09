'Capos' amb esclops

Assaig periodístic exhaustiu que repassa la història delictiva d'una regió, la del narcotràfic a Galícia, com a porta d'entrada a Europa. Fariña s'ha convertit, des de la seva prohibició i retorn, en un fenomen literari.

matías crowder

n L'escenari és Galícia, la terra «des d'on es veu enfonsar tot, des dels vaixells romans fins al Prestige», i que s'enfonsa en el present pel contraban que l'assola des de temps remots. En els seus 1.498 quilòmetres de costa, amb aversió a la línia recta, la mar es cargola entre amagatalls i racons ideals per entrar sense ser vist. Per la seva mateixa geografia, però sobretot pel pes de la seva història, el contraban ha estat sempre part de la vida quotidiana de bona part de la seva població. Però el seu caos, des de l'arribada del narcotràfic a escala mundial, és un altre. Un salt al buit que la delinqüència va aprofitar amb facilitat per fer negocis milionaris. Coca, farlopa, perico, merca, fariña. Mai Galícia va comercialitzar un producte amb tant d'èxit.

El seu auge arriba els anys 90, quan va assolir xifres rècord. En aquesta dècada, segons dades oficials, el 80 % de la cocaïna que arribava a Europa desembarcava a les costes gallegues. A part de la seva privilegiada posició geogràfica, Galícia disposava de tots els ingredients necessaris per convertir-se en una «nova Sicília»: endarreriment econòmic, una centenària tradició de contraban per terra, mar i ria, i un clima d'admiració i tolerància cap a una cultura delictiva heretada de l'època dels «inofensius» i «benefactors» capos del tabac. Els clans, poderosos i hermètics, van créixer en un clima d'impunitat afermada gràcies a la desídia (quan no complicitat) de la classe política i de les forces de seguretat.

A través de testimonis directes de capos, pilots, tot tipus de penedits, jutges, policies, periodistes i mares de toxicòmans, Nacho Carretero retrata, amb minuciositat artesana, un paisatge criminal amb freqüència infravalorat. En l'imaginari popular, aquest costumisme kitsch de capos amb esclops i rellotges d'or ha enfosquit el potencial destructiu d'un fenomen que va arrasar el teixit social, econòmic i polític de Galícia. Carretero sap explicar la seva història, enllaçant no només amb el passat remot en què la gent, al límit de morir-se de fam, comença a buscar-se la vida, sinó que el connecta amb un present que segueix viu a Galícia i que encara no ha acabat. Prova d'això ha estat el camp minat que ha travessat la publicació del llibre.

Assaig periodístic, història d'una regió, recompte minuciós de les portes del narcotràfic a Espanya, Fariña s'ha convertit, des de la seva prohibició i retorn a la plaça, en tot un fenomen literari. Una jutge de Madrid ordenava el segrest de Fariña el febrer i el juny aixecava l'ordre. Va ser tant el seu èxit que, quan es va prohibir, per atzar del seu propi destí, es va començar a vendre a Portugal, i la gent travessava la frontera per aconseguir-lo i fer contraban amb el text.

El llarg procés judicial li va donar una segona vida i el va acabar de fer popular. El llibre ha aconseguit vendre més de 40 mil exemplars. La seva prohibició va jugar a favor seu, com una campanya de màrqueting que produiria un impacte enorme. Després que el seu exhaustiu reportatge fos adaptat com a sèrie a Atresmedia, Editorial Navona l'ha publicat en català mentre que Netflix la tradueix per a la seva difusió global. Nacho Carretero (la Corunya, 1981) va començar a treballar en premsa des de molt jove. Ha publicat sobre la guerra de Ruanda i sobre Síria.