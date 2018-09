El col·lectiu Central de Gospel viatja a les arrels del gènere, avui al Kursaal

arxiu particular

Fa només sis mesos que ha arrencat el projecte Central de Gospel, una plataforma que agrupa dos conjunts vocals i que té com a objectiu tornar als origens del gènere i difondre'l. Avui, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, el col·lectiu oferirà el concert 100% Gospel, una mirada al passat que repassarà les arrels i la història, amb un repertori que resseguirà l'evolució del gènere i que anirà dels clàssics fins als temes més actuals, incloent composicions pròpies.

Organitzat per l'agrupació Esglésies Evangèliques de la Catalunya Central i dins dels actes de Manresa Capital de la Cultura Catalana, a l'espectacle hi participaran sis músics i dos cors: un de més petit, de 8 veus, i un altre més nombrós, el Gran Cor. En total hi haurà 70 persones damunt de l'escenari. L'entrada té un preu de 12 euros i es pot comprar al web del Kursaal o a taquilla.

«És un projecte de l'àmbit de tot Catalunya», explica el director musical i solista Johanan Marín. «Tenim gent que ve de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. Som un grup descentralitzat i cada assaig es fa en un lloc diferent. La gent es mou i surt de la seva comunitat», assegura.

Després de 15 anys dirigint i d'haver treballat amb cors de Madrid, Castella i fins i tot Holanda, Marín explica que «feia temps que volíem fer un projecte que tornés el gospel a les arrels, musicalment i estilísticament. Ara hi ha molt mestissatge i se li ha dit gospel a allò que no ho és». Així, la intenció és que sigui un projecte «fix», no esporàdic. «La idea és formar una base musical i conceptual, i que la gent pugui sentir-s'hi bé i gaudir», diu el director. De moment, la plataforma ja té 130 persones.

El concert d'avui tindrà dues parts: una primera amb un repertori més exigent, i una segona de gospel tradicional nord-americà, més simfònic. Es repassaran temes de Kirk Franklin, Fred Hammon o Anthony Brown.