La Coral Cardonina repassa 60 anys d'activitat amb una exposició sobre el seu llegat

La Coral Cardonina, fundada l'any 1958, inaugura avui una exposició commemorativa que repassa els 60 anys d'activitat artística de l'entitat. La mostra, que exhibirà el llegat patrimonial del cor per primera vegada, es podrà veure a la Sala dels Dolors, situada a la Fira de Dalt de Cardona, els dies de la festa major, des d'avui fins al dimarts 11 de setembre, en horari de 12 a 13.30 h i de 19 a 21 h.

En motiu de la celebració del seixantè aniversari, els responsables del cor cardoní han restaurat i digitalitzat part dels fons documentals de l'associació, especialment el materal més sensible, com les gravacions sonores antigues, documents i programes. La mostra, comissariada pel musicòleg i actual director de l'entitat, Ovidi Cobacho, exposarà una part representativa d'aquest arxiu: inclourà més d'un centenar de documentació diversa, com ara cartells, programes de concerts, cròniques periodístiques, partitures autògrafes, fotografies, guardons i obsequis, que testimonien la prolífica activitat cultural duta a terme per la històrica formació cardonina, que durant seixanta anys ha solemnitzat festivitats del municipi i oficis religiosos, i també ha dut a terme actuacions tant a Cardona com arreu de la geografia catalana i les illes Balears.

L'exposició, titulada Coral Cardonina. 60 anys d'art, cultura i tradició, també projectarà un recull audiovisual elaborat pel Cinema Amateur Cardoní a partir de la recuperació de material sonor i visual enregistrat en el transcurs d'aquestes dècades. La inauguració de la mostra tindrà lloc avui, a les 13 h, i tindrà la presència d'autoritats municipals i del rector de la parròquia. La Coral Cardonina cantarà una peça del seu repertori de festa major.

Tot la feina de documentació que s'ha dut a terme tindrà continuïtat els propers mesos i servirà per donar cos a la publicació d'un estudi històric sobre l'entitat, previst per a l'any vinent.