Gossos diu adeu als escenaris sense data de retorn i amb un segon concert a Manresa

Que farien una aturada després de la gira de celebració dels 25 anys ja se sabia. Que volien agafar aire i repensar el futur de la banda, també. Però no que al costat de l'aturada hi situarien la paraula «indefinida». Ahir, la banda manresana Gossos anunciava que s'acomiada dels escenaris sense data de retorn. Que ni pleguen ni es dissolen, que, senzillament, «hem de viure l'experiència d'estar un temps sense Gossos», explicava a aquest diari Natxo Tarrés. Una decisió, afegia, «presa amb molta serenitat per part de tots cinc. Que ningú no hi busqui mal rotllos. Estem un punt esgotats i necessitem temps per saber cap on ha de caminar Gossos».

Tarrés, un dels cinc Gossos al costat del germans Roger i Oriol Far-ré, Juanjo Muñoz i Santi Ser-ratosa, posaran un punt i a part a la seva carrera amb dos concerts a Manresa. El que ja estava anunciat com a final de gira i que ahir exhauria les darreres entrades, l'1 de desembre, i un segon, el dia abans, divendres 30 de novembre. Ambdós al teatre Kursaal.

La necessitat de replantejar-se «un espai propi» i apartar-se del grup amb què han crescut («portem més anys de vida amb Gossos que sense») ha pesat en la idea de no posar data de tornada, explica Tarrés. El 2011, el quintet manresà va deixar els escenaris durant un any en acabar la gira del disc Dia 1. Però aquell cop l'aturada no era indefinida, sinó pensada per continuar els projectes personals dels membres del grup i preparar un nou disc per al 2013. El resultat, llavors, va ser Batecs.

La banda es pren l'adeu com un «a reveure». Per tornar i «tancar-ho o perquè tenim un nou projecte creatiu que ens faci engegar la màquina», diu Tarrés. Per al músic manresà, ara era «el moment» d'aturar-se, després de la gira de celebració dels 25 anys, concebuda, ja d'inici, com de final d'una etapa. El quintet manresà va exhaurir en quatre dies les 2.000 entrades per al concert que obria l'aniversari, el 3 de maig passat, a l'Auditori de Barcelona, una gran festa col·lectiva i irrepetible on van reunir les bandes més emblemàtiques del rock català de fa 25 anys –exceptuant la baixa imprevista d'Els Pets– amb les formacions i cantants de la nova formada. I per al 30 de novembre i 1 de desembre al Kursaal, el grup té previst fer dos concerts pensats en clau de «festa manresana».

I ja saben què faran, el gener? «No, però aquest és l'atractiu, començar a fer-nos preguntes», subratlla Tarrés. El que sí que tenen clar és que deixen la porta oberta a possibles «actuacions en clau de país. Si podem contribuir d'alguna manera en aquest moment excepcional de repressió i manca de llibertats, Gossos hi serem».

Fins arribar a la cloenda de la gira i de l'adeu als escenaris, la banda té previst actuar a Figueres (avui), a Molins de Rei, a Corçà, a Vilafraca, al Festival Esperanzah del Prat, a Balaguer, a Girona i a les Borges Blanques. Però l'agenda no està tancada.