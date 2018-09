El periodista Jordi Agut serà dilluns a la Setmana del Llibre en Català

El periodista esportiu de Regió7 Jordi Agut, autor de la novel·la L'últim defensa, participarà aquest dilluns en un dels actes de la Setmana del Llibre en Català. Juntament amb altres autors, prendrà part en la presentació de la col·leció de novel·la negra en català que l'editorial Pagès Editors presenta a partir de les 18.30 h.

Lo Marraco Negre, dirigida pel reconegut escriptor, traductor i periodista Sebastià Bennasar, agrupa un total de sis títols, publicats des de principi d'any. A més de L'últim defensa, inclou també les obres Ulls maragda, de Marta Alòs, Es vessa una sang fàcil, de Manuel de Pedrolo, El Clan de Sa Ràpita, de Montserrat Espallargas, Anna Grimm. Memòria mortal, de Montse Sanjuan, i Paradís d'ombres, de Núria Gras.

L'acte de dilluns servirà per presentar la darrera novetat de la col·lecció: la novel·la Et diran que és atzar, de Núria Queraltó, que gira entorn d'una situació de segrest. A la presentació hi intervindrà l'editor de la col·lecció i els diversos autors. Abans, es presentarà una altra novetat de l'editorial lleidetana: el llibre Llibertat d'excepció, de la política i advocada espanyola Beatriz Talegón.

Per la seva banda, Jordi Agut presentarà L'últim defensa a Barcelona, a la llibreria especialitzada SomNegra (carrer Aragó, 108, cantonada amb Comte Borrell), el proper 20 de setembre, a les 19 h. Hi intervindrà el periodista d'esports de TV3 Jordi Sanuy.



Petició de retorn de l'IVA

La 36a edició de la Setmana del Llibre en Català es va inaugurar ahir marcada per la petició del seu president, Joan Sala, a l'Estat espanyol en què demana el retorn de l'IVA des del 2015. Sala ha recordat que sempre se'ls havia retornat, però que, a partir del 2015, Hisenda ho va deixar de fer al·legant la qüestió de l'IVA cultural, amb les subvencions públiques al centre del debat. Segons Sala, des del 2017 s'haurien de retornar entre 150.000 i 160.000 euros.

Pel que fa a les xifres de vendes de llibres a Catalunya, l'any passat es van facturar 484,746 milions d'euros; el 48% del total van ser vendes de llibres en català. La literatura infantil, així com la literatura per a adults, ha experimentat un lleuger increment.