L'actor i director surienc Roc Esquius firma el text de la primera producció pròpia del curs a la sala Versus Glòries de Barcelona, que va presentar ahir la programació de la nova temporada. L'obra, que porta per títol Eli, se centra en la malmesa relació entre un pare i un fill i estarà protagonitzada pel tàndem televisiu format per Pep Antón Muñoz i Jaume Casals. Després de l'èxit viscut en l'última temporada de la sèrie de sobretaula de Tv3, La Riera, la parella d'actors arriba ara per primer cop al teatre. La direcció anirà a càrrec d'Antonio Calvo.

Esquius, autor també d'altres textos com Sàpiens –dirigit per Sergi Belbel–, ja va ser a la sala Versus el mes de juliol passat amb Mars Joan, una producció a càrrec de la seva companyia, Dara. Inspirada en un projecte real que té per objectiu començar la colonització del planeta Mart l'any 2026, Mars Joan va estar dirigida i escrita pel mateix surienc, que també apareixia al repartiment d'actors.

Eli, que es representarà de l'1 de novembre al 2 de desembre –de dijous a dissabte, a les 20.30h, i diumenge, a les 19 h–, explora la història d'un pare i un fill que, tot i viure junts, mantenen una relació greument malmesa a causa dels buits que ocupen les paraules i emocions que no han sabut compartir durant els últims quinze anys. El dia del seu vint-i-cinquè aniversari, el fill rep un regal del pare que, indirectament, els obligarà a enfrontar-se a tot el que porten dins. El regal és una ELI, una màquina capaç de crear una gran varietat de personalitats amb l'objectiu de no estar mai sol.



Retorn de Ventura Pons

La nova temporada de la sala Versus s'estrenarà amb el retorn al teatre, 37 anys després de la seva última direcció, del cineasta Ventura Pons, amb l'èxit de Broadway Quina feinada! ( Fully Committed), protagonitzat per Roger Pera. En el monòleg, Pera es posarà a la pell de fins a 22 personatges per explicar la història d'un actor que està a l'atur i que ha de treballar recollint trucades en un restaurant. La programació també inclourà clàssics com El mercader de Venècia o La Celestina.