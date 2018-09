Yimou ofereix un prodigi estètic amb força ombres

El festival de Venècia es prepara per a la seva gala de clausura i el seu esperat palmarès, mentre encara hi ha temps per a alguna projecció. Fora de concurs s'ha presentat Shadow, de Zhang Yimou, potser el cineasta més conservador que hi ha avui en dia en actiu a escala mundial. La raó és que s'ha convertit en l'artista xinès predilecte del Govern i això li ha fet merèixer grans privilegis, tot i que el seu discurs hagi quedat lògicament molt controlat. Després d'enlluernar el món amb La linterna roja i Hero, Yimou ens ofereix ara un prodigi estètic extraordinari enmig d'una trama de conxorxes per assolir la corona de la Xina en temps inmemorials. Costa imaginar-se una direcció artística més complexa i elaborada que la d'aquest film, que posseix escenes d'acció que rivalitzen amb les d' El senyor del anells. El seu punt feble el trobem en una història que no acaba d'arrencar i, com apuntàvem, en l'absència de consciència crítica que Yimou pateix des de fa anys. Llums i ombres que, passi el que passi, no estaran presents en el palmarés.

En aquest moment, la pregunta que es fa la premsa especialitzada és qui acompanyarà el Lleó d'Or de la Roma, d'Alfonso Cuarón. Ho té tot per guanyar: la referència a la capital italiana, un relat poderós i emotiu, un gran esforç formal, l'adora crítica i públic... I Cuarón és el millor amic i el soci principal de Guillermo del Toro, president del jurat. No hi ha res més a dir.

¿Qui es disputarà la resta dels guardons? Una conclusió molt menys fàcil de resoldre tenint en compte l'altíssim nivell de la secció oficial. Els premis del jurat, la direcció i el guió haurien d'estar probablement entre S. Craig Zahler, Jennifer Kent i Paul Greengrass, sense descartar els Coen, Damien Chazelle o Jacques Audiard, tot i que aquests darrers no han fet films que estiguin al nivell de les seves extraordinàries filmografies.

Els premis d'interpretació varien entre els pocs candidats masculins i l'allau de femenins. Entre els primers, Willem Dafoe sembla una òbvia opció pel seu Van Gogh en crisi, però també ha destacat el John C. Reilly de The Sisters Brothers o el jove duet protagonista de 22 July. Entre les dones, les alternatives són moltíssimes: Sunset, First man, Vox Lux... tot i que a un servidor li han impresionat dues actrius fantasbuloses com Olivia Colman, a The Favorite, i, especialment, Tilda Swinton en un doble paper (secret i magistral) a Suspiria. ¿El resultat? Se sabrà avui mateix a partir de les 7 de la tarda.