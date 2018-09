Un còctel de gèneres juganer i distès

yucatán

? Espanya, 2018. Comèdia. 130 min. Direcció: Daniel Monzón. Guió: Daniel Monzón i Jorge Guerricaechevarría. Intèrprets: Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Joan Pera, Ste-phanie Cayo, Toni Acosta, Adrián Núñez. Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (la Seu), Ateneu (Igualada), Mont-Àgora (Montbui) i Yelmo (Abrera).



Daniel Monzón s'ha consolidat en el panorama espanyol com un dels exponents més remarcables d'un cinema popular amb qualitat. L'autor mallorquí, antic crític de cinema, ha tornat a la comèdia amb el seu sisè llarg, Yucatán, després d'unes notables incursions en el thriller ( La caja Kovac, Celda 211 i El Niño). Els protagonistes són dos professionals de l'estafa (Lucas i Clayderman) que s'han especialitzat a cercar les seves víctimes en els creuers de luxe. Una atractiva cantant, Verónica, posarà en perill el futur d'aquest brillant tàndem.

L'estimable realitzador torna al terreny més juganer i distès (recordem el seu segon film, El robo más grande jamás contado) amb un còctel de gèneres amb uns rivets inequívocament cinèfils. Yucatán evoca la comèdia més sofisticada de Hollywood (la influència claríssima de la meravellosa Las tres noches de Eva, de Preston Sturges), però també incorpora un toc esperpèntic declaradament ibèric, unes notes d'intriga (tot seguint la il·lustre tradició del cinema d'estafadors) i unes pinzellades musicals. El conjunt no és perfecte (l'humor més gruixut fa acte de presència en algun moment, el metratge és excessiu), però s'imposa finalment la mirada entremaliada, la soltesa narrativa i la impecable direcció d'actors (amb el portentós Luis Tosar exhibint la seva vis còmica). Monzón ha embastat novament un divertiment consistent, àgil i carismàtic que regalima un esperit estiuenc i relaxant. Malgrat no estar a l'altura de les seves propostes anteriors, aquesta trama pícara i trepidant confirma el seu artífex com un dels valors més segurs d'una línia del cinema espanyol que cerca obertament l'audiència majoritària. Una aventura suficientment moguda, sucosa i captivadora que dona exactament el que promet .