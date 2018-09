La Trobada d'Havaneres omple el parc de l'Agulla

El parc de l'Agulla va acollir de nou la 35a edició de la Trobada d'Havaneres que organitza l'Agrupació Cultural del Bages. Milers de persones van assistir, com cada any, a veure els grups arribats d'arreu del país. A part de les actuacions, el públic va poder degustar rom cremat. Els membres del Cor de Catalunya també hi van actuar. Una actuació especial perquè el cor commemora enguany el seu 25è aniversari i la cantada va servir per tancar els actes de celebració. La cita musical, nascuda el 1983, és l'única trobada d'havaneres d'aquesta magnitud que se celebra a l'interior del país. L'acte va tenir una vintena de grups participants, de Manresa, comarca i també vinguts d'arreu de Catalu-nya. En tancar edició encara s'estava celebrant la trobada.