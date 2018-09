un film Tan fàcil de veure com d'oblidar

alpha

? Estats Units, 2018. Aventura, drama. 96 minuts. Direcció: Albert Hughes. Guió: Dan Wiedenhaupt, basant-se en una història d'Albert Hughes. Intèrprets: Kodi Smit-McPhee (Keda), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Tau), Marcin Kowalczyk (Sigma), Natassia Malthe (Rho), Leónor Varela (dona xaman). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Avinguda (Puigcerdà) i Yelmo (Abrera).



A lpha està ambientada en el paleolític europeu, vint mil anys enrere, en la darrera glaciació. El seu antiheroi és un jove que, després de ser ferit greument i donat per mort per la seva tribu, aconsegueix salvar-se en unes condicions ambientals extremadament dures i estableix una relació força singular i emblemàtica amb un llop.

Aquesta és la premissa argumental del primer llargmetratge rodat en solitari per Albert Hughes, que anteriorment (amb la col·laboració del seu germà Allen) va signar títols tan poc memorables com Dentro del infierno i El libro de Eli. Alpha sembla un encreuament del llegendari En busca del fuego i del sobrevalorat Renacido. El realitzador nord-americà ens ofereix una epopeia de supervivència que reprodueix fil per randa tots els clixés d'aquest tipus de cinema però que es queda molt lluny dels models en què s'ha emmirallat. La narració és correcta i ens proporciona les dosis mínimes d'emoció i suspens per assegurar un entreteniment crispetaire suficientment consistent. Però Alpha no vola gaire alt perquè la seva factura formal, que cerca l'impacte visual, es ressent d'uns efectes digitals paupèrrims i, sobretot, de la insípida caracterització de Kodi Smit-McPhee, un actor amb un carisma nul que impedeix la necessària identificació amb l'espectador perquè el relat pugui adquirir una dimensió vertaderament captivadora. Hughes signa, en definitiva, una petita (i acceptable) cinta d'aventures en què les seves pretensions ecològiques i antropològiques (la versió original està parlada en l'idioma dels indis antics) s'estavellen contra una inspiració molt curta. Un espectacle familiar tan fàcil de veure com d'oblidar, perquè la seva història paradigmàtica està desproveïda de nervi i de rotunditat.