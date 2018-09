Jordi Castellví signa un llibre sobre la cançó de tradició oral i la societat dels molins paperers

L'obra Cantar i fer paper, del capelladí Jordi Castellví i Girbau, enceta la col·lecció La fàbrica que edita el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), el Museu Molí Paperer de Capellades i Eumo Editorial.

Cantar i fer paper, amb pròleg de Jaume Ayats, és una reflexió antropològica sobre la cançó de tradició oral i la societat dels dar-rers molins paperers. Presenta unes versions, sovint inèdites, amb una perspectiva diferent de les classificacions folklòriques i palesa el caràcter instrumental de la música i la poètica popular, que era un sistema simbòlic més que un producte estètic. Com recull el llibre, les cançons només obtenen un sentit dins uns contextos i no es pot parlar de música sense parlar de la societat que la fa servir. Avui, les antigues cançons de feina i de festa dibuixen el paisatge d'una societat desapareguda que tenia en la poètica elements per a la reflexió sobre els conflictes, les categories socials, les diferències i les desigualtats.

Jordi Castellví Girbau (Capellades, 1964) és doctor en antropologia social i cultural. Actualment és professor associat a la UAB.