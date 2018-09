La presentació del llibre "La Ginesta", de Ramon Felipó, reuneix més de 100 persones a l'Ateneu Barcelonès

La sala Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès va quedar petita. Més d'un centenar de persones van omplir la sala i hi va haver gent que no hi va poder accedir. Enmig de la polèmica pel color groc i el procés, l'autor berguedà Ramon Felipó, ha fet un recull sobre la presència d'aquesta flor groga en la història i la literatura del país. És tracta d'una publicació breu, de lectura àgil, publicat per Llibres de l'Índex.

Se'n va fer una primera edició amb una tirada breu, però el boca-orella ha anat fent popular aquest títol que ja ha exhaurit una segona edició i ara n'ha distribuït la tercera. L'oportunitat de la publicació era evident en el moment polític que es viu, però, amb tot, la presència de l'obra a grans llibreries del país ha sorprès fins i tot als impulsors del treball.

A la presentació que s'ha fet aquest dijous, Xavier Carmaniu hi ha aportat el valor històric i ha insistit en les tesis que s'apunten al treball sobre el paper de la planta en la història i la literatura del país, mentre que Fra Valentí de Manresa ha situat la ginesta en l'àmbit de la botànica i els beneficis i usos com a planta remeira.