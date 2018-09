Aurora Rosales i Clara Rodríguez dirigiran interinament el Teatre Lliure

El Patronat del Teatre Lliure ha optat per la proposta continuista de la junta de govern i aposta per un règim de direcció transitòria al capdavant de l'equipament. Així, la fins ara adjunta a la direcció artística de l'equipament, Aurora Rosales, assumirà la direcció artística, a costat de l'actual sotsdirectora de l'equipament, Clara Rodriguez. En paral·lel, el teatre engegarà un concurs públic europeu, segons ha explicat Ramon Gomis, president del patronat, en la roda de premsa posterior a la reunió d'aquest divendres. Les bases del concurs i la composició del jurat es farà pública a l'octubre i el patronat el convocarà formalment en la reunió prevista per a finals de mes. La decisió final del candidat es coneixerà com a molt tard a l'abril. El patronat del Lliure abordarà a partir d'ara el futur de l'equipament per a la propera dècada i crea una comissió de treball formada per set experts que hi treballarà el proper mig any.

"Tot l'equip del Lliure continuarà endavant", ha reblat Gomis. Amb tot, no ha evitat reconèixer que la situació sorgida per la dimissió de Lluís Pasqual és "trista", motiu pel qual ha valorat positivament el "debat sincer, sòlid i positiu", amb "opinions diverses" durant la trobada d'aquest divendres, malgrat que aquesta pugui implicar dificultats per la continuïtat d'algun patró. Concretament, s'ha referit a l'actriu Rosa Maria Sardà, que ha demanat sortir abans de la reunió per "incomoditat" i que, probablement, dimitirà com a membre de l'òrgan per la seva relació propera amb Pasqual.

El president del patronat ha circumscrit les "diferències" en el si de l'òrgan a aquest cas en concret i descarta noves dimissions. "No crec que hi hagi cap altre diferència i no seria bo que ara hi hagués una crisi de patronat, que no hi és i no hi ha motius perquè hi sigui", ha asseverat. Durant el període d'interinitat, la junta de govern es reunirà cada mes i no cada tres mesos com feia fins ara.

El substitut de Lluís Pasqual al capdavant del Teatre es coneixerà entre gener i abril, moment en què es preveu que es resolgui el concurs públic d'àmbit europeu. Com que els estatuts actuals preveuen que sigui la junta de govern la que esculli el director, l'òrgan s'ha compromès a "assumir la decisió que prengui el jurat independent" i traspassar-la al patronat, que l'haurà de ratificar. Si la comissió del tribunal presentés dos candidats, la junta n'escolliria un.

Previsiblement, el candidat sorgit del concurs públic optarà a dirigir l'equipament quatre anys amb possibilitat de renovació.

Nous estatuts per al Lliure



En paral·lel, el patronat del Teatre Lliure ha decidit constituir una comissió de treball formada per set persones que reflexionaran sobre el futur de la institució. En el termini de sis mesos, tindran elaborada una proposta per elevar a la junta de govern amb l'objectiu de construir el camí de la propera dècada del teatre.

Així, s'aprovaran uns nous estatuts de la fundació que abordaran aspectes sobre com s'ha de designar i seleccionar el director del teatre, o fixaran mecanismes per garantir una programació artística "paritària" o un funcionament "transparent", aspectes que en el moment en què es va constituir l'òrgan, segons Gomis, "no es van tenir presents".

La comissió estarà formada per Maria Martinez, Imma Colomer, Fermi Reixach, un membre de l'Associació d´Espectadors, Esteve Leon, Guillem-Jordi Graells i Frederic Amat.

Quant a l'auditoria de riscos laborals, Gomis preveu que estigui acabada en el termini màxim de "dos o tres mesos" i garanteix que es "prendran decisions" en funció del resultat.

"No em sento assumint cap càrrec"



La directora artística interina, Aurora Rosales, ha afirmat que continuarà treballant per una temporada, "que és la de Pasqual". "No em sento assumint cap càrrec, continuaré treballant amb normalitat", ha reblat. En una línia similar s'ha expressat Clara Rodriguez, que ha afirmat no sentir "cap alegria". "Voldria no haver-ho hagut de fer mai. Tot i això, agraeixo la confiança del patronat i intentaré fer-ho el màxim de bé possible", ha conclòs.

La programació de la propera temporada del Teatre Lliure es manté tal i com es va presentar, amb l'excepció de l'obra que havia de dirigir el mateix Pasqual, que s'ha cancel·lat. Núria Espert tampoc formarà part de l'elenc d''El pan y la sal' per incompatibilitats amb una altra obra.

En vistes a la propera temporada, han explicat que tenen el 80% dels projecte catalans sobre la taula per fer-li un traspàs al futur nou director, que encara tindria temps de configurar-la si es nomena a principis de l'any que ve. En cas que el procés es dilati, han avançat que programaran com a molt fins al desembre.

Dimissió per sorpresa



Lluís Pasqual va presentar la seva dimissió com a director del Teatre Lliure dissabte passat. Ho va formalitzar a través d'un escrit al patronat de l'entitat, malgrat que havia renovat per dos anys més al capdavant de la institució.

El director va plegar després d'un estiu convuls amb la denúncia a principis de juliol d'una actriu, Andrea Ros, que el va acusar de ridiculitzar-la durant un assaig de l'obra 'El rei Lear' i de la queixa del Col·lectiu Dones i Cultura, que en va exigir el cessament per les seves maneres de fer "despòtiques i de mals tractes".