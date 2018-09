La Baldufa porta a Lledoners una obra que transcorre en la cel·la d'una presó

Lluís Cerarols, Anna Crespo i Carles Pijuan, ahir al Casino, on van presentar l´obra «Mon pare és un ogre»

Els interns del centre penitenciari Lledoners i les seves famílies estan convidats a veure el dissabte 22 de setembre Mon pare és un ogre, un espectacle que signa la companyia lleidatana La Baldufa i que té una particularitat: transcorre dins de la cel·la d'una presó. Com Lledoners. El muntatge, pensat per a partir de 8 anys, s'inclou en la capitalitat cultural de Manresa i també es podrà veure al teatre Conservatori el dia abans en dues sessions: a les 15 h per a alumnes de secundària i obert al públic a les 18 h. L'entrada és gratuïta i la reserva s'ha de fer a la web del Kursaal ( www.kursaal.cat).

La Baldufa, una companyia nascuda el 1996, va estrenar oficialment Mon pare és un ogre a Perpinyà el 22 d'octubre de l'any passat, després d'haver-lo assajat, a l'abril, al centre penitenciari Ponent 2 de Lleida, i d'haver-lo representat per als interns i les seves famílies. «Volíem saber si la nostra feina reflectia els sentiments dels presos, si ells validaven la proposta», explicava ahir Carles Pijuan, que interpreta l'ogre de la funció. La resposta va ser afirmativa: «La mare d'un intern em va dir que havia vist el seu fill en mi». L'experiència, remarcava, va ser «molt emocionant. L'arribada de les famílies, el retrobament... molts dels interns no havien anat mai al teatre, ni sols, ni amb els seus pares o els seus fills».

Pijuan, acompanyat de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i del director dels Serveis Territorials del departament de Cultura de la Generalitat, Lluís Cerarols, van presentar ahir una proposta escènica «especial que exemplifica com poques la idea de pont de cultura que hem impulsat amb la capitalitat», remarcava Crespo. La idea de portar aquest espectacle a Manresa i a Lledoners està lligat des de fa mesos. Res a veure amb l'arribada dels presos polítics al centre penitenciari bagenc, tot i que, segons Cerarols, la «reflexió sobre el que comporta estar privat de llibertat quan saps que hi ha interns presos sense cap mena de justificació encara pren més força». Així mateix, com explicava Pijuan, la casualitat va fer que l'obra s'estrenés sis dies després que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ingressessin a Soto del Real.

Amb una durada de 50 minuts, la direcció de Jokin Oregi i la música d'Òscar Roig, La Baldufa (Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan) va treballar amb la idea de reflexionar sobre «la maldat dels bons i la bondat dels dolents». La companyia, que s'adreça a un públic familiar, busca que els seus muntatges tinguin «missatge i diferents capes de lectura segons l'edat». A Manresa, Pijuan i Enric Blasi interpretaran els papers de l'ogre i del Joan, el company de cel·la. La intenció de la companyia lleidatana, que ha recorregut el continent europeu i ha estat a Mèxic, Xina, Costa Rica i Xile, és portar Mon pare és un ogre per diferents centres penitenciaris. A Ponent 2 hi tornaran.