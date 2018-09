La Manresa del 1947 a través d'un casament

La pel·lícula del casament dels pares del periodista manresà Xavier Prunés, cap d'Esports de Regió7, forma part dels records i de l'arxiu familiar. Però, des d'avui, les noces de Miquel Prunés i Maria Àngels Feixas deixen de ser únicament una història familiar per formar part de la memòria històrica de la ciutat. El curt, de 15 minuts, s'incorpora al fons de Memoria.cat pel seu «interès documental», subratlla Joaquim Aloy, president de l'Associació Memòria i Història de Manresa. I és que a través de la filmació d'aquestes noces es ressegueix la Manresa del 1947, l'endemà de la visita del general Franco a la capital del Bages i només vuit anys després del final de la guerra civil. Els joves es van casar el dimecres 21 de maig i van haver d'endarrerir 24 hores el seu enllaç, previst inicialment per al dimarts 20 de maig, dia de la visita del dictador.

«A casa l'havíem vista moltes vegades, la pel·lícula del casament, i el meu pare, fa anys, va tenir la bona pensada de passar-la a format vídeo. Segurament ha estat la manera de no perdre-la», explica Xavier Prunés. El periodista, actualment de baixa per malaltia, ha tingut temps per «repassar papers i arxius familiars. Quan la vaig trobar vaig pensar que podia tenir un interès més enllà del familiar perquè no hi ha gaire material videogràfic d'aquell temps on es vegi el paisatge urbà o interiors d'edificis emblemàtics de la ciutat». Aloy li va donar la raó. En el curt, sense so original, es poden veure escenes a l'interior i a l'exterior de la basílica de la Seu i del Casino. O de ca la Buresa, on vivia Feixas. I a la Baixada de la Seu, mentre arriben els convidats, l'espectador veurà com els obrers retiren les tribunes de fusta que havien instal·lat per rebre el dictador, que, el dia abans, havia entrat a la Seu sota pal·li.

Fes clic aquí per poder veure el curtmetratge del casament

El curtmetratge, com explica el mateix Xavier Prunés a Memoria.cat, recull la sortida dels nuvis dels seus respectius domicilis, l'arribada, la cerimònia i la sortida de la basílica i el posterior lunch al Casino, a la sala que ara ocupa la biblioteca. «No es va poder fer un dinar complet. Es van casar en plena postguerra». Com recorda el periodista, els seus pares tenien previst casar-se el dia 20 de maig del 1947 però «unes setmanes abans els van dir que era impossible perquè coincidia amb la visita del general Franco». I amb el canvi, diu, es van estalviar «les pluges del dia 20». Entre els convidats, el curt permet veure el ginecòleg Ramon Llatjós Planas, cosí de la núvia, i Pere Prat Pujol, fill de qui llavors era el batlle de la ciutat, Joan Prat Pons. Destaca a la pel·lícula per l'uniforme, pertanyent a la Marina mercant. Els Prat i els Feixas eren veïns a ca la Buresa. I la germana del nuvi, Maria Carme Prunés Canals, que dos anys després es va casar amb Josep Balaguer Golobart, farmacèutic a la plaça d'en Clavé, catedràtic d'anglès al Lluís de Peguera i director del Lingua Club Manresa. Era germà de l'actriu Assumpció Balaguer, muller de Paco Rabal.



Els càmeres del curt



Si la família Prunés-Feixas té una pel·lícula del casament dels seus progenitors és perquè el pare, Miquel Prunés, explica el seu fill, «era soci del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB) i li agradava molt la fotografia i el cinema, dues seccions molt actives a l'entitat». El seu vincle amb altres socis del centre que compartien aquestes aficions va fer possible la realització del fim. Els tres càmeres que van enregistrar el curt van ser Josep Arola i Romo, Josep Maria Font Vilaseca i Xavier Cirera Riu. Cirera i Font van ser responsables, respectivament, de les seccions de Cinema i Fotografia del CECB. Abans de l'escena final, Miquel Prunés pren la càmera als filmadors i retrata Arola, Cirera i Font.