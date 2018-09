Nyandú: «Venim d'un poble molt petit i al nou disc ho hem demostrat amb orgull»

Després de gairebé quatre anys de silenci discogràfic, la banda del Lluçanès Nyandú acaba de publicar el seu tercer disc, 'Fernando Rogelio Estévez'. Malgrat que les cançons del nou treball es presentaran oficialment en un concert aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic, els fans ja han pogut escoltar alguns dels temes a través de les plataformes digitals. El cantant dels Nyandú, Nandu Orriols, explica que en aquest nou treball han volgut treure pit del fet de ser d'un petit poble del Lluçanès, la Torre d'Oristà: "El lloc d'origen influeix a tothom, però més en el nostre cas perquè venim d'un lloc tant petit que vulguis o no hi ha una identitat molt marcada i en aquest tercer disc ho hem demostrat amb orgull". Pels Nyandú aquest treball suposa un "pas endavant important", ja que "hi ha molts més arranjaments i tant les lletres, com el so i les cançons tenen més profunditat".

'Fernando Rogelio Estévez' són "l'alter ego" del trio de la Torre d'Oristà. De fet, són simbòlicament tres personatges que viuen en un poble d'on neixen les cançons del nou disc dels Nyandú. El grup osonenc es va donar a conèixer l'any 2011 quan van guanyar el concurs Sona9 i, des d'aleshores, han publicat tres discos, l'últim l'any 2015 ('BUM!'). Amb 'Fernando Rogelio Estévez' els Nyandú s'han associat amb el productor Santi Garcia, d'Ultramarinos Costa Brava, i el disc ha estat editat pel segell LAV Records.

Sense perdre l'essència pop-rock que els caracteritza, els Nyandú han buscat sons nous amb aquest nou treball. El cantant del grup, Nandu Orriols, ha dit que el disc "està en la línia dels dos anteriors però és més evolucionat". "Hi ha més arranjaments i tot té una certa profunditat. L'hem intentat mimar i polir més i hi trobem un pas endavant important", ha relatat. De fet, Orriols ha explicat que han intentat "jugar" amb les sonoritats i creu que el resultat final és un disc "molt homogeni i compacte, però cada cançó té la seva gràcia i és molt ric". El cantant creu que és un treball per escoltar "a llarg termini" per poder "anar descobrint tot allò que amaga".

Els temes del nou àlbum toquen diversos aspectes al voltant d'experiències pròpies com el fet d'haver-se criat en un petit poble del Lluçanès. Orriols ha definit les lletres com "petits retrats d'històries de personatges que estan totes ubicades en un poble". "En certa manera parlem de nosaltres", ha admès Orriols. Per ell, el fet que la banda sigui originaria de la Torre d'Oristà influeix en la manera de veure i fer música. "Potser en els altres discos no ho demostràvem tant, però en aquest tercer treball ens hem aprofitat de tot això i amb orgull", ha explicat Orriols, que ha dit que "fins i tot hem inclòs a les lletres expressions que hem robat de la gent del poble".

Un concert especial a la Plaça Major de Vic



El nou disc dels Nyandú sortirà en format físic aquest dissabte 14 de setembre, el mateix dia en què el trio de la Torre d'Oristà presentarà en directe a la Plaça Major de Vic les cançons del nou treball en el marc del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV). Serà un concert especial, ja que s'emmarca en els actes de celebració del 30è aniversari del mercat i, tal com ha avançat Orriols, comptaran amb diverses col·laboracions de grups i músics osonencs a l'escenari com Paula Valls, Est Oest, Oques Grasses o Duble Buble.