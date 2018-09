«Al segle XX, allò sagrat es manifesta en l'art abstracte»

L'any 2014, l'artista visual i fotògraf manresà Joan Villaplana va participar en unes meditacions en grup a la Cova de Manresa, sota el guiatge de Xavier Melloni. Li van demanar que triés una paraula i ell va escollir «unitat». D'aquella experiència en van sortir, explica, «una sèrie d'imatges implícites a aquesta idea d'unitat, sense que jo les anés a buscar». L'artista les va escriure i esbossar, i ara, quatre anys després, han pres forma de projecte artístic interdisciplinar, I, guardonat amb el premi biennal de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central el juliol passat. El projecte s'exposarà fins al 30 de setembre, de dimarts a diumenge, de 18 a 21 h, a l'Espai7 del Casino de Manresa, on ahir a la tarda es va inaugurar.



La mística, un interès present

La mostra, molt minimalista, conté diverses formes, volums, vels, imatges de creació digital i també algun líquid. Segons l'autor, pretén «desocultar allò sagrat que hi ha en un món secularitzat; explorar què hi ha en el nostre món laic que podem treure a la llum». I és que el manresà, com molts teòrics, considera que «al segle XX, allò sagrat es manifesta molt sovint a través de l'art contemporani, de l'art abstracte».

Villaplana explica que, tot i que artísticament el projecte s'allunya del que havia fet fins ara, se sent molt còmode i satisfet. «Quan estudiava Humanitats m'agradaven molt la filosofia i la religió. Sempre m'han interessat les qüestions interreligioses i la mística de les tradicions espirituals orientals com el taoïsme, el budisme, el cristianisme o l'islam. Pensava que m'agradaria molt treballar-ho, però no pots anar-ho a buscar, t'ha de venir. Aquesta primavera, explorant i sortint del meu llenguatge habitual que és la imatge, vaig començar a treballar els esbossos. Ara he trobat un camí i tinc anys de feina», assegura. De fet, la mostra, «una línia de treball» segons l'autor, serà itinerant i anirà evolucionant a cada espai.

El símbol de l'exposició és una màndorla de color negre, un mot prové de l'italià mandorle, que vol dir ametlla. «Se'n diu també l'ametlla mística; l'art medieval cristià la feia servir per ubicar figures divines. Pantocrators o verges acostumen a aparèixer dins d'aquesta ametlla», explica Villaplana. «La màndorla és l'espai intermig de la unió entre dos cercles. En la simbologia universal, sempre s'ha considerat la unió entre el cel i la terra». Pel que fa als colors, el blanc i el negre, el manresà assegura que són els únics que permeten pensar en la unitat. «Un és l'absència de colors i l'altre són tots els colors junts». La idea del vel també és molt important, ja que és present en moltes espiritualitats. «La unitat no es pot veure si no és a través d'un vel», diu l'autor.

I, el títol de l'exposició, és la xifra 1 amb números romans. Per a l'artista «és com un axis mundi, un pal que uneix el cel i la terra. Crea confusió, però m'agrada l'ambigüitat». En aquest sentit, la interpretació del projecte és lliure: «No busco res. El que cadascú hi vulgui trobar. Tan simple com això».