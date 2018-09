Un artista viatger que es va enamorar de l'Alger

? Alfred Figueras (Sant Fruitós de Bages, 1898 - Barcelona, 1980) va estudiar a la Llotja de Barcelona, on es va impregnar de l'estètica del noucentisme. Per motius polítics, el 1925 es va exiliar a Alger i hi va desenvolupar una gran activitat artística. Hi va conèixer qui seria la seva muller, l'Alba, i va quedar captivat per sempre més per una nova dimensió estètica de la mediter-raneïtat. El 1930 va tornar a Barcelona, però era un incansable rodamón que, tot i així, estava arrelat al seu poble, Sant Fruitós. La guerra va estroncar la seva trajectòria, que no va reprendre fins al 1945, quan va reaparèixer a les sales barcelonines. Va iniciar la seva etapa de maduresa i va participar en la creació del Cercle Maillol. El 1947 va tornar a l'Alger, on va treballar en una idea ja definida: Les images d'Alger, una sèrie de gravats evocadors sobre la seva experiència. L'obra va tenir una extraordinària difusió i el Govern francès el va condecorar amb les Palmes Acadèmiques. Després el van convidar a fer una estada al Mar-roc. A partir del 1955 va viatjar (per l'Estat espanyol, Estocolm, Bangkok, etc.), però sempre tornava al Mediterrani. Va exposar aquesta producció a la Sala Parés diversos cops.