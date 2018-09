Aurora Rosales i Clara Rodríguez dirigiran interinament el Lliure

El Patronat del Teatre Lliure ha optat per la proposta continuista de la junta de govern i aposta per un règim de direcció transitòria al capdavant de l'equipament. Així, la fins ara adjunta a la direcció artística, Aurora Rosales, assumirà la direcció, juntament amb l'actual sotsdirectora, Clara Rodriguez. En paral·lel, el teatre engegarà un concurs públic europeu, segons va explicar Ramon Gomis, president del patronat, en la roda de premsa posterior a la reunió d'ahir. Durant la trobada, l'actriu Rosa Maria Sardà va mostrar la seva «incomoditat» per continuar com a patrona, i va abandonar la sessió abans d'acabar. Les bases del concurs i la composició del jurat es farà pública l'octubre. La decisió final del candidat es coneixerà, com a molt tard, l'abril.