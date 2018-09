Sant Fruitós obre una gran exposició amb 52 quadres de tota la trajectòria d'Alfred Figueras

Sant Fruitós de Bages ja té oberta la gran exposició amb 52 quadres del pintor Alfred Figueras Sanmartí (1898-1980) que permet recórrer tota la seva trajectòria artística. És l'esdeveniment més potent de la commemoració del 125 aniversari del naixement de l'artista santfruitosenc, i s'han programat actes al llarg de tot l'any. L'exposició, comissariada per la santfruitosenca Assumpta Sala, historiadora i experta en la figura de Figueras, es va inaugurar ahir al vespre i es podrà visitar fins a l'11 de gener en un local situat al número 66 de la carretera de Vic.

La idea de fer una mostra «amb cara i ulls» sobre la producció pictòrica d'Alfred Figueras va sorgir en la primera reunió dels integrants de la comissió organitzadora de l'Any Pintor Figueras, explica l'arxivera Anna Cura, encar-regada de la coordinació de l'esdeveniment. Per això, davant la manca d'un equipament idoni per fer exposicions, l'Ajuntament ha llogat el local de la carretera de Vic, que havia estat una botiga de cortines, i l'ha habilitat per acollir l'ambiciosa exposició. Ara per ara, aquest local només s'utilitzarà per aquest esdeveniment, segons afirma el regidor de Cultura, Xavier Racero. Però afegeix un «mai se sap què passarà», ja que al municipi li calen espais expositius.

L'actual exposició és «la més gran que s'ha fet en la història de Sant Fruitós», afirma el regidor Racero, i s'ha nodrit de quadres de l'Ajuntament, de la família i de particulars (de Barcelona, Sitges, Solsona, Sant Fruitós, etc.), però també de tres de cedits pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) – Nu sense cap, Joc de dames i Retrat de monsieur Castet–, de dos del Museu de Montserrat – Noies al balcó i Els peixos– i de tres del Museu Comarcal de Manresa – Plaça Vella d'Arles, Noi al bar i Jugadors de cartes. Els quadres seleccionats per la comissària, Assumpta Sala, són els «més representatius de totes les èpoques» de producció del pintor santfruitosenc, apunta Anna Cura. N'hi ha des dels més acadèmics de la seva època d'estudiant a la Llotja de Barcelona i va evolucionant amb la seva primera estada a París, on va descobrir Cézanne i el gust pels colors terrosos i argentats. Els seus viatges, que el van inspirar fins al final de la seva vida, li van aportar més varietat cromàtica tot i que seguint fidel al rigor constructiu. En els quadres, segons destaca la comissària en el catàleg, «cap pinzellada no hi és sobrera o gratuïta». La seva iconografia (paisatges, natures mortes, figures de l'entorn familiar, etc.) és del seu univers quotidià.

La visita a l'exposició s'estructura en els vuit capítols en els quals la comissària ha fragmentat la trajectòria de Figueras i es poden escoltar en una audioguia habilitada amb codis QR. A més, s'hi pot veure un audiovisual sobre Les images d'Alger, la seva obra més famosa, amb els escrits del francès André Gide llegits pels alumnes de batxibac de l'institut Gerbert d'Aurillac. També s'hi exposen cartes de personalitats (Jean Cocteau, un jove Albert Camus, etc.) que van fer saber al pintor sanfruitosenc el seu reconeixement per l'àlbum de 20 aigua-forts que representa les seves impressions directes sobre el país. A més, s'hi mostren els plànols que l'arquitecte Le Corbusieur, de qui era amic, li va fer per a la casa que es va construir al Bosquet (1931).