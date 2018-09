Antoni Gelonch oferirà una visita guiada a l'exposició «De París a Nova York»

Grans artistes de renom internacional com, Picasso, Warhol, Matisse, Casas, Chagall, Miró, Renoir, Tàpies, Guinovart, Lichtenstein, Le Corbusier, Rodin i Tharrats, signen una setantena de gravats que es recullen en l´exposició itinerant "De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut", que es pot visitar a la Sala d´Exposicions del Centre Cultural el Casino.

El proper dissabte, 22 de setembre a les 6.30 de la tarda, el comissari i col·leccionista, Antoni Gelonch oferirà una visita guiada a la mostra, que es podrà veure fins al 28 d´octubre, i que reflecteix l´evolució i la capitalitat del món de l´art de París a Nova York entre els segles XIX i XX. Es tracta d´una activitat gratuïta i oberta a tothom.

Es farà un recorregut per l´exposició que s´estructura en cinc àmbits temàtics que il·lustren l´evolució del gravat com a llenguatge i com a tècnica utilitzada pels artistes de l´època. Al mateix temps que es palesa el context històric dels moviments artístics més destacats d´aquest període:



El París del segle XIX. El centre de l´art (1840-1900)

Artistes nostres a París al tombant de segle (1890-1936)

El París de les avantguardes (1900-1950)

Artistes catalans a la recerca de... (1950-1975): El paper del Cercle Maillol

L´odissea americana: Nova York, la nova capital de l´art (1950-...)"



"De París a Nova York", l´exposició



Durant el segle XIX, el món de l´art va viure en una revolució permanent, en què es buscaven nous camins i tot va evolucionar. A part, va ser un temps d´experimentació artística a la recerca de nous temes, de noves maneres d´entendre la creació artística i de nous reptes. Per la seva banda, la història de l´art al segle XX està caracteritzada per ser una història sense fi on tot es descobreix i redescobreix i a on es relacionaven conceptes oposats; com el millor i el pitjor, el vell i el nou, l´esclat de la vida i la mort.

L´exposició, organitzada per l´Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, la Col·lecció Gelonch Viladegut, el Museu Comarcal de Manresa i el Museu Abelló de Mollet del Vallès, inclou, a més, algunes accions encaminades a fer més accessibles els continguts a col·lectius amb dificultats sensorials, amb l´objectiu de fomentar l´accés a la cultura i als museus locals.

La Diputació de Barcelona i Viena Edicions han publicat un catàleg de l´exposició que es podrà adquirir al Centre Cultural el Casino.