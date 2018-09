El documental sobre l'autisme «Peixos d'aigua dolça», es projectarà el 3 d'octubre a Manresa

La sala d'actes de la FUB2 (a plaça Bages de Manresa), acollirà el proper 3 d'octubre, a les 19.30 h, la projecció del documental "Peixos d'aigua dolça (en aigua salada)" que explica el dia a dia de dues persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA): la Mariona, de 23 anys, i el Marc, de 10. Firmen el treball el manresà Marc Serena i Biel Mauri.

"Peixos d'aigua dolça (en aigua salada)" posa sobre la taula cóm viuen les famílies un diagnòstic de TEA, les respostes que donen les escoles i la sanitat pública, entre d'altres, i la lluita constant contra l'estigma i les etiquetes que a dia d'avui encara arrosseguen les persones amb autisme.

"El diagnòstic equival a una lluita sagnant, compartida amb moltes altres famílies", explica Mauri, el qual afegeix: "hem fet aquest documental amb l'objectiu d'explicar què s'amaga darrera d'aquesta etiqueta: grans persones que només cal saber veure".

El documental es projectarà entre el 14 de setembre i el 6 d'octubre a diferents poblacions catalanes i a Cullera, València, en una iniciativa de la Federació Catalana d'Autisme. La presidenta de l'entitat, Rosa Serrano, assenyala que: "tots aquells que tenim fills o filles amb TEA sabem com és el dia a dia d'una persona amb autisme, però sovint la societat té una idea equivocada o esbiaixada per les sèries de televisió que ens donen visions de persones amb TEA molt determinades. Està bé que en un documental es pugui veure una persona adulta amb TEA i com és la seva vida, i al mateix temps com és la d'un infant i la seva família. Acostar la realitat de les persones amb TEA a la nostra societat és bo. Allò que es desconeix fa por... només es pot estimar allò que es coneix. Acostar els TEA a la societat per entendre'ls millor. Vet aquí el que pretenem amb 'Peixos d'aigua dolça'".

A banda del Marc i la Mariona, també hi intervenen alguns dels millors especialistes en TEA de Catalunya, com Amaia Hervás (Mútua de Terrassa), Rosa Calvo (Hospital Clínic), Mario Montero (Càtedra d'Autisme de la Universitat de Girona) i María Díez-Juan (Hospital Sant Joan de Déu).

Rodat majoritàriament a Sant Cugat del Vallès i Barcelona, inclou reflexions de famílies amb infants en els primers anys de vida i l'experiència de la Fundació Autisme Mas Casadevall, a Serinyà (Pla de l'Estany), un centre d'atenció a persones adultes i que acull l'únic restaurant de Catalunya on tots els cambrers, que també fan tasques de cuina, tenen autisme.

"Són peixos d'aigua dolça en aigua salada", diu per referir-s'hi Isabel Paula, directora del Postgrau "Autisme: Diagnòstic i Intervenció" de la Universitat de Barcelona.

El documental inclou animacions de Taller Estampa i compta amb el suport de l'Obra Social "La Caixa".

Incriure's per assistir a la projecció



Per poder assistir a les diferents projeccions, l'organització demana incriure's, ja que l'aforament és limitat. Es pot fer des d'aquest enllaç.