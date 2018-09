Els orfeons de Manresa, Solsona i Cardona, junts en un concert al Santuari del Miracle

Els cantaires de l'Orfeó Manresà, l'Orfeó Nova Solsona i la Coral Cardonina actuaran plegats el proper diumenge 30 de setembre en un concert coral extraordinari que tindrà lloc a l'església del Santuari del Miracle de Riner. L'acte, l'impulsa el cor de Cardona en motiu de la celebració del seu 60è aniversari i reunirà un centenar de cantaires sota el títol d'"Els cors del Cardener".

Les tres formacions compten amb una àmplia trajectòria i han estat capdavanteres en el cultiu de música coral a les Comarques Centrals, mantenint sempre entre elles importants vincles històrics. Convocades per la formació cardonina, que exercirà d'amfitriona, ofereriran un selecte programa, integrat per un ric i variat repertori que comprendrà tant peces clàssiques i de temàtica religiosa com composicions contemporànies i d'arrel tradicional. Així junt a peces de compositors clàssics com Verdi, Rossini, Brahms o Schumann, es podrà escoltar l'obra d'autors contemporanis com Rihards Dubra, Morten Lauridsen i Ennio Morricone, també un ampli ventall de música sacra, que abraçarà des de la polifonia renaixentista fins al gospel, sense descuidar una representativa selecció de cançons populars i tradicinals catalanes. Així mateix, el programa del concert inclourà també composicions i arranjaments de mestres de la Catalunya Central, com foren Josep Font, Ramon Noguera o Joan Roure.

Feia dècades que els tres cors no coincidien plegats en un escenari i en aquesta nova ocasió ho faran en un marc incomparable, presidit pel majestuós retaule barroc que custodia el temple del centre monàstic de Riner. Les localitats del concert ja han sortit a la venda per internet (http://entrades.cardonaturisme.cat/ca) i presencialment, a través de l'Oficina de Turisme de Cardona (938 69 27 98 ), a un preu de 10€. Els ingressos es destinaran a la publicació del llibre-recopilatori dels seixanta anys d'història de la formació cardonina.