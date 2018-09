La Setmana del Llibre en Català celebra posicionar-se com a fira «professional»

La Setmana del Llibre en Català va tancar ahir la seva 36a edició amb la participació de 210 expositors i més de 350 escriptors que escriuen i publiquen en català. A més, s'han presentat més de 250 novetats editorials i s'han organitzat 265 actes. Segons el president de la Setmana, Joan Sala, l'edició d'enguany ha demostrat que és «una fira de llibres normal de país normal. Ja podem afirmar que tenim una fira de llibres professional», assegurava. En col·laboració amb l'Institut Ramon Llull (IRL), la fira ha tingut la presència de 18 editors i d'agents literaris de 16 països diferents, que han mantingut 425 reunions amb els seus homònims catalans.

Del total de 210 expositors, 190 han estat segells editorials, 11 llibreries, 2 distribuïdores i 7 institucions. Segons els organitzadors, aquesta és l'edició que ha aixoplogut més concentració i qualitat de títols diferents editats en català. Dels 265 actes, 45 s'han adreçat al públic infantil, i 87 biblioteques públiques i 10 escolars han pogut ampliar el seu fons gràcies a patrocinadors institucionals i privats. Les xifres de facturació i assistència es faran públiques aquest dimecres.

Sala destacava ahir que «les tres potes de la Setmana, mostra, festival i saló de compravenda de drets, han funcionat d'allò més bé». En aquest sentit, subratllava que hi ha hagut «màxima diversitat, novetats i fons, moltíssimes activitats amb gran quantitat de públic i més de 400 reunions entre editors d'aquí i de fora». Per a la presidenta d'Editors.cat, Montse Ayats, la Setmana del Llibre en Català és «una clara demostració que la visibilitat de l'edició en català permet arribar a nous lectors. Estic segura que tindrem una bona tardor des del punt de vista de les vendes», augurava.

La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, posava de relleu que, més enllà de la fira, la Setmana també és una «festa» amb un «model organitzatiu i un emplaçament consolidats». En aquest sentit, garantia el «compromís» i la «complicitat» de les llibreries amb el certamen. Qui també valorava el bon funcionament de la fira era el president del Gremi de Distribuïdors de Catalunya, Martí Romaní, qui destacava la «plena consolidació» d'un certamen que ha viscut «moments durs i difícils» al llarg de la seva història. Des del Gremi d'Editors de Catalunya, el seu president, Patrici Tixis, remarcarcava la viabilitat del model, amb bones xifres de públic però «també de vendes. Tenim una fira professional que funciona».

Finalment, el president de l'Associació d'Editors de Revistes i Digitals (APPEC), Germà Capdevila, es mostrava satisfet i destacava que la Setmana del Llibre en Català no és només un esdeveniment de «primer ordre» per al sector editorial, sinó «per a la cultura catalana en general». Per a la presidenta de Llegir en Català, Núria Iceta, la fira també «s'ha convertit en una Setmana de la Lectura i això converteix un esdeveniment concret en estratègic».