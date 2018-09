L'escriptora Iolanda Batallé, proposada per dirigir l'Institut Ramon Llull

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, proposarà l'escriptora, editora i periodista Iolanda Batallé com a nova directora de l'Institut Ramon Llull (IRL), que podrà ser la primera dona al capdavant de la institució, han informat fonts del departament a Europa Press.

La proposta de Borràs haurà de ser validada per la junta rectora del patronat de l'IRL --integrada per la Generalitat, el Govern balear i l'Ajuntament de Barcelona-- que es reunirà el proper 26 de setembre, segons publica el diari 'Ara'.

En una anotació en el seu perfil de Twitter, recollida per Europa Press, Batallé, que substituirà Manuel Forcano, que deixa la direcció després de dos anys i mig de mandat, ha agraït la confiança a la consellera i les felicitacions rebudes, i ha demanat "esperar els procediments i temps de la junta rectora".

Batallé (Barcelona, 1971) es va incorporar com a editora de la Galera el 2009 i actualment s'encarrega dels nous segells Rata i Catedral; a més, és l'autora de tres llibres de ficció: 'La memòria de les formigues' (2009), 'El límit exacte dels nostros cossos' (2011) i 'Faré tot el que tu vulguis' (2013), que va obtenir el premi de novel·la Prudenci Bertrana.

Llicenciada en filologia anglesa per les universitats de Barcelona i Southampton (1994), des del 1990 ha estat col·laboradora de diversos mitjans de comunicació com 'El Observador', 'El Periódico', 'Diari de Girona', RAC1 i Com Ràdio.