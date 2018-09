El so de l'ànima de Laia Badrenas

Sense por escènica però amb els indispensables nervis d'una estrena. La manresana Laia Badrenas (1986) portarà dijous (20 h) a la Sala Petita del Kursaal de Manresa el seu primer disc en solitari. Un treball carregat d'intencions i de col·laboracions que defineix com Badrenas entén la música. D'aquí el títol, Ànima Groovera, pura expressió del que «duc dins l'ànima», explicava ahir en la presentació del debut. Aquesta pulsació interior, intuïtiva, que «es basa en l'emoció i es contagia», que sol descriure un tipus de música que incita al moviment o al ball, és el segell expressiu de la manresana. És, reblava, «la manera que he de transmetre». El seu personal vehicle de comunicació.

Amant de les veus afroamericanes, Badrenas fa anys que trepitja els escenaris. Amb Esclat Gospel Singers, amb Barcelona Gospel Messengers (que van quedar en segon lloc el 2013 al popular Oh Happy Day) i amb el grup Clau de Funk, on ha actuat en locals com el Harlem Jazz Club o el Jamboree de Barcelona. És en aquests escenaris on Badrenas ja va anar posant a prova algunes de les cançons d' Ànima Groovera, uns temes escrits al llarg dels anys, alguns en fa deu, d'altres enguany que, explicava ahir, «han anat evolucionant» sobretot «amb la producció de Joan Pau Chaves», professor del Conservatori de Manresa, pianista en diferents gires i discos d' Els Pets i director musical d' Oh Happy Day!.

Badrenas diu que ha gravat el disc que volia fer. «Més i tot», subratlla. El públic escoltarà els vuit temes propis del disc, cantats en català, a ritme de soul, funky, reggae, pop i, fins i tot, pinzellades de flamenc: «Surten les arrels, la Mediterrània». I també, remarcava, «alguna versió dels cantants que m'agraden a mi». El treball té les col·laboracions del «gran» trompetista David Pastor; de Marc Riera, cantant de Doctor Prats; del saxofonista Josep Valldeneu (Oques Grasses i Clau de Funk), del bateria Antonio Torres, dels Messengers, del mateix Joan Pau Chaves, de la MC i ballarina Indee Styla; i, en els cors, Àlex Dee, Rocío Seligrat i Yasmina Azlor. El millor per a l'artista manresana és que al llarg del procés «tothom ha viscut les meves cançons amb mi. Vam fer molta pinya».

I si hi ha disc de debut hi ha espectacle d'estrena. Així, en el concert de dijous Laia Badrenas estarà acompanyada per Roger Giménez (teclats), Ignasi Cama (guitarra), Arnau Altimir (bateria) i Ismael Alcina (baix). Però, també, d'alguns dels músics que han estat amb la manresana en la creació del disc: el trompetista David Pastor; el saxofonista Jaume Badrenas; una petita representació dels Barcelona Gospel Messengers i també d'Esclat Gospel Junior, que dirigeix des del 2011. Amb els seus alumnes interpretarà dos dels temes «més emotius» del disc, els dedicats al seu avi ( Avi) i al seu germà ( Bro). En els cors, Rocío Seligrat i Yasmina Azlor. I és que venint del gospel, explicava, tant en el disc com en el directe hi ha «moltes harmonies i cors: ho porto a dins i havia de sortir».

Ànima Groovera, editat gràcies al micromecenatge (Verkami) sortirà a la venda a les plataformes digitals el 28 de setembre però el dia del concert es podrà adquirir físicament. Per a Badrenas, «el disc és una mica fill de tots, músics i mecenes». I ja és aquí.