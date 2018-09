L'Orfeó Manresà participarà en l'espectacle inaugural de la 21a Mediterrània

L'Orfeó Manresà participarà en l'espectacle Erritu, que servirà per inaugurar la 21 Fira Mediterrània de Manresa i que anirà a càrrec de la companyia basca Kukai Dantza i el prestigiós coreògraf israelià Sharon Fridman. El certamen escènic d'enguany - del 4 al 7 d'octubre-, tindrà com a eix temàtic els rituals i posararà als espectadors explorar la relació entre cultura popular, espiritualitat i comunitat i com aquesta connexió pot inspirar la creació escènica contemporània.

Així, la 21a Mediterrània presentarà un bon nombre de propostes que incideixen en els rituals. Des de la inauguració, amb l'espectacle Erritu de Kukai Dantza, l'Orfeó Manresà i Sharon Fridman sobre les cerimònies de pas fins a PAS per la PAU, la performance col·lectiva d'Ada Vilaró sobre l'arrel i el desarrelament, passant per la proposta de la coreògrafa Eva Yerbabuena, que tendeix ponts entre les tradicions flamenca i japonesa, o la recerca del bailaor Juan Carlos Lérida, que el portarà a captar l'espiritualitat dels oficis en un taller mecànic de Manresa, entre moltes altres.

Kukai Dantza inaugurarà la Fira amb Erritu



La inauguracióde la Fira d'enguany, anirà a càrrec de la companyia basca Kukai Dantza i el prestigiós coreògraf israelià Sharon Fridman, que portaran, amb la col·laboració especial de l'Orfeó Manresà i en primícia a Catalunya, el seu espectacle Erritu (ritual) a la nau central de la Seu de Manresa. És l'espai ideal a la capital del Bages per aquest viatge pels diferents estats de la vida mitjançant els ritus de pas individuals i col·lectius. En l'any dedicat als rituals, la Fira Mediterrània ha volgut aprofitar la gran força simbòlica de la Seu de Manresa, l'edifici històric i religiós més representatiu i emblemàtic de la ciutat, i l'ha triat com a escenari de cinc espectacles que involucren la nau central, la cripta, l'escalinata i la façana de la Seu.

L'artista Ada Vilaró caminarà pel Bages durant sis dies amb la performance Un pas per la pau



Prèviament a la inauguració, els rituals ja hauran estat els protagonistes al Pòrtic de la Fira, amb la performance PAS per la PAU, que portarà l'artista Ada Vilaró a creuar caminant la comarca del Bages durant sis dies, en silenci absolut i portant un missatge de pau i esperança, que reflexiona sobre els exilis de l'ànima, dels desplaçaments i les fugides. El seu recorregut començarà al Pòrtic de la Fira, el 30 de setembre a Món Sant Benet, amb un itinerari per diferents espais del Monestir de Sant Benet de Bages. Vilaró aprofitarà el recorregut per recollir testimonis per la pau, acompanyada d'altres caminants i voluntaris i visitant indrets com Montserrat o el Centre Penitenciari Lledoners fins arribar el 5 d'octubre davant la Seu de Manresa, en una cerimònia final a la qual intervindran nombrosos artistes i col·lectius de cultura popular.

Artistes d'alt nivell portaran els seus rituals a Manresa



Els rituals també estaran presents a la proposta de la bailaorai coreògrafa de flamenc Eva Yerbabuena. La bailaora andalusa, escollida millor intèrpret femenina de dansa a la darrera edició dels Premis Max, presenta Cuentos de azúcar, en que uneix dos universos tan diferents com el flamenc i la cultura ancestral japonesa, de la mà d'Anna Sato, la cantant tradicional de l'illa d'Amami. També la Societat Doctor Alonso, habituada a trencar barreres escèniques, buscarà la connexió entre allò popular –la pandereta- i allò espiritual -en aquest cas, la poesia de San Juan de la Cruz-, a Estudi per a pandereta.

La Fira també programarà dues coproduccions amb el Mercat de les Flors que, en forma de residències de creació d'una setmana, segueixen el fil dels rituals. Per una banda, a El moviment de les coses que prenen temps, la prestigiosa ballarina coreana Ji Hye Chung i un grup multidisciplinar d'artistes reflexionaran sobre la llibertat d'expressió, partint de la força de la tradició i la dansa col·lectiva. I de l'altra, l'estada del ballarí i coreògraf Juan Carlos Lérida en un taller mecànic de Manresa, que sota el títol Máquinas Sagradas, inicia la creació de la seva nova aventura artística. En aquesta primera fase Lérida se centrarà en el món dels oficis i buscarà al Bages el ritme i el so del dia a dia al taller. La trapezista Júlia Farrero també farà una residència artística a la Fira, en ple procés de creació de l'espectacle Teia, inspirat en la tradició ancestral pirenaica de les falles.

Finalment, en connexió amb el concepte dels rituals, Carles Dénia, el cantant valencià, estrenarà a Catalunya el seu homenatge al poeta del segle XV Ausiàs March amb l'adaptació del poema Cant espiritual.

Arts escèniques i tradició



La Fira proposa més espectacles que mostren com la tradició i la cultura popular són eines poderoses per a la creació escènica contemporània. En l'àmbit del circ destaquen Animal Religion i Fang, basat en la transformació del cos i el fang mitjançant l'acrobàcia. En dansa destaquen Sa mateixa, la proposta que ha unit sobre l'escenari a la cantant manacorina Joana Gomila i a la coreògrafa i ballarina barcelonina Lali Ayguadé, una reflexió sobre la creació de la memòria col·lectiva. La peça guanyadora de la darrera edició del Premi Delfí Colomé, Pilar de dos, un joc de dansa contemporània inspirat en el món casteller creat i interpretat per Clàudia Gómez i Raquel Viñuelas, i Cabaret 13, del coreògraf Roberto G. Alonso, que amb molt sentit de l'humor i les dosis justes de nostàlgia i erotisme portarà al present l'esperit burlesc d'aquelles sessions canalles del Paral·lel que van marcar època a principis del s.XX.