L'orquestra del Liceu omplirà el pavelló de Puig-reig en l'aniversari de la Polifònica de Puig-reig

Ja no queden entrades per assistir al concert de celebració del 50è aniversari de la Polifònica de Puig-reig. 900 persones ompliran el pavelló gran de Puig-reig, dimarts que ve, per escoltar la coral que actuarà amb l'Orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu, en un concert especial que portarà la formació del teatre d'òpera per primer cop al Berguedà sota la batuta del puig-reigenc Josep Pons, director artístic del Liceu.

La presidenta de la Polifònica de Puig-reig, Maria Rosa Riera, i el regidor de Cultura, Jesús Subirats, han anunciat aquesta tarda en la roda de premsa de presentació del concert que les entrades, que es van posar a la venda entre finals d'agost i principis de setembre, s'han exhaurit aquesta setmana. «Estem molt contents de la resposta del públic», ha assegurat Riera.

Les dues formacions portaran a l'escenari un repertori d'obertures i cors d'òperes de Verdi, Bizet o Wagner, entre d'altres. L'orquestra del Liceu arribarà a Puig-reig al complet, amb la vuitantena de músics que l'integren. És per això, que la plantilla actual de la Polifònica de Puig-reig s'ha nodrit d'antics cantaires i col·laboradors de la formació per tenir el gruix necessari. Per a Subirats serà un concert «únic» i amb una «infraestructura molt complexa» que servirà per celebrar el mig segle de l'entitat cultural puig-reigenca.