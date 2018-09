Ramon Noguera, l'ànima de la Polifònica

?A la imatge, Ramon Noguera (amb la placa als dits) rebia emocionat i rodejat de cantaires i amics un reconeixement per la seva tasca al capdavant de la Polifònica de Puig-reig, l'any 2011. Des del 1969, Noguera va dedicar els esforços a fer caminar la coral cap una direcció poc explotada en aquell moment per posicionant-la entre les millors corals del país. Va formar-se en el camp musical per poder assumir els reptes que adquiria la coral, cada vegada de més nivell, i va engrescar molts joves a estimar la música. Va morir el febrer del 2016.