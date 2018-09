Ed Sheeran actuarà a Barcelona el juny de l'any vinent

Els fans d'Ed Sheeran estan d'enhorabona. El músic britànic actuarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona el 7 de juny i també ho farà al Wanda Metropolitano de Madrid el dia 11 del mateix mes, segons informa la promotora musical Live Nation. L'any passat, l'artista va passar pel Palau Sant Jordi.

Després de la ja anunciada gira d'estadis per Sud-àfrica al març, Sheeran ha donat a conèixer noves data a Europa durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2019.

El popular artista va guanyar recentment un Premi Grammy i ha venut milions d'exemplars dels seus tres discos editats: "+" (2011), "x" (2014), "÷" (2017).

Actualment, es troba en el tram nord-americà de la seva gira mundial d'estadis "Divide" i aquest estiu ha actuat al Regne Unit davant de més d'1,1 milions de persones, incloent-hi quatre nits al Wembley Stadium de Londres.

Amb més de 15,5 milions de discos venuts fins avui , "÷" (Divide) ha generat els èxits "Shape of You" (el tercer senzill més venut de tots els temps al Regne Unit i el tema més reproduït en la història de Spotify), "Castle on the Hill", "Galway Girl", "Perfect" (número u al Nadal del 2017 al Regne Unit) i "Happier".

Sheeran va publicar el seu primer àlbum, "+" (Plus) el 2011 i va vendre 10 milions de discos del mateix, que incloïa la cançó de debut més venuda d'aquell any, "The A Team".

El 2014 va tornar amb el seu segon LP, "x" (Multiply), que incloïa el seu èxit mundial "Thinking Out Loud" i que va arribar a número 1 als dos costats de l'Atlàntic.

Des d'aleshores aquest disc es considera un dels àlbums més venuts de tots els temps segons l'Official Charts Company, ja que ha estat certificat 90 vegades disc de platí i ha venut 16 milions de còpies a tot el món.