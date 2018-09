La formació de la Casa de la Música guanya espai i suma nova oferta de cursos

La Casa de la Música de Manresa, situada a la sala Stroika, ha guanyat metres per al seu Centre de Creació Musical i ha ampliat aquest curs la seva oferta formativa «per donar resposta a les inquietuds dels músics», segons va destacar ahir el director de l'equipament, Dani Castellano, que va presentar les novetats acompa-nyat d'Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut. Els cursos sumen una oferta inèdita, «de la qual estem molt contents»: la Musiteca, que consisteix a posar a disposició instruments per tal que els no iniciats puguin aprendre a tocar de forma autònoma, amb un programa que és com un joc d'ordinador: dona puntuació del nivell d'encerts per motivar els alumnes. Aquestes sessions, en horari flexible i tarifa plana (35 euros mensuals), es fan al mateix estudi on el cantautor Feliu Ventura ha enregistrat el darrer treball, es graven els discos de les beques a la creació o es faran les sessions de combos (els dimecres, de 18.30 a 19.30 h), que tenen com a objectiu unir músics per tocar plegats.

Des de fa dos cursos, amb la posada en marxa del Centre de Creació Musical, la Casa de la Música va posar el focus en l'aprenentatge d'instruments (cant, guitarra, baix i bateria) i de música avançada (DJ i el seqüenciador Ableton). Però des d'aquesta tardor, amb la dotació de més espai físic, també es posen en marxa tallers de curta durada, classes magistrals... amb la voluntat de generar afició a la música, fer comunitat i ampliar el ventall d'eines per al desenvolupament artístic de les formacions musicals de la zona. Per exemple, es faran les anomenades Sessions LP, audicions comentades a càr-rec de reconeguts músics que faran descobrir àlbums clàssics del rock i la música popular. Paula Jornet (Pavvla) comentarà Grace, de Jeff Buckley (25 octubre); Arnau Tordera (Obeses) parlarà de IV, de Led Zeppelin (22 de novembre); i Èric Fuentes (The Unfinished Sympathy) desgranarà Against the grain, de Bad Religion (20 de desembre). També s'ofereix formació complementària, «que no és a les escoles», sobre com utilitzar pedals o amplificadors «per sonar com Rage Against The Machine, per exemple». I les sessions per a la professionalització dels artistes en actiu els posaran en contacte amb la responsable de l'àrea professional de la Fira Mediterrània, oferiran una classe magistral sobre com utilitzar YouTube o formació en màrqueting a través de les xarxes socials.

Castellano subratllava ahir que la Casa de la Música no vol convertir-se en una escola de música, però sí «encoratjar la gent a trencar barreres amb l'instrument, segons els seus gustos musicals, i potser al final els caldrà aprendre solfeig. Intentem oferir un servei integral, i detectar les mancances que té Manresa pel que fa a les necessitats dels músics».

Per a Crespo disposar d'una Casa de la Música a Manresa «és un privilegi per la capacitat de posar a l'abast de tothom eines per gaudir de la música i descobrir nous talents».