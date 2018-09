Jordi Agut presenta avui a la llibreria Som Negra «L'últim defensa», en català i castellà

El periodista bagenc Jordi Agut (Valls de Torroella, 1975), redactor d'esports d'aquest diari, presentarà avui (19 h) a la llibreria Som Negra de Barcelona (c/ Aragó, 108), la reedició per Pagès Editors de la seva obra de debut, L'últim defensa, i la seva versió en castellà, El último defensa, publicada per Editorial Milenio (segell espanyol de la firma catalana). Ho farà acompanyat de Jordi Sanuy, periodista d'esports de TV3. El llibre, una novel·la negra que uneix futbol i intriga policíaca al voltant del tèrbol món de les apostes, va sortir editat, inicialment, per Stonberg, el desembre del 2015. L'escriptor Sebastià Bennasar, director de Lo Marraco Negre de Pagès Editors, va contactar amb Agut per incloure la seva estrena en la col·lecció d'aquest gènere que preparava.

El periodista va participar la setmana passada en la presentació de Lo Marraco Negre en un acte inclòs en la Setmana del Llibre en Català, que ha rebut més de 28.000 visitants.