L'espai s'inaugura avui amb els 25 anys d'Enderrock

? L'ampliació física del Centre de Creació Musical, situat a la sala Stroika (la sala per a trobades i xerrades ara té capacitat per a 30 persones), s'inaugurarà avui (19 h) amb la celebració del 25è aniversari de la revista musical Enderrock. L'acte inclourà ponències del cantautor Feliu Ventura i del periodista musical Joaquim Vilarnau i es projectarà el documental Les cançons del 68, que recull una desena de cançons popularitzades aquell any. La presentació anirà a càrrec d'Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut.