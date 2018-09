Vuit artistes de la Catalunya Central es beneficien de l'última convocatòria de les beques a la creació

Integrants d´Acts of God amb Javi Carry de Crisix (segon per la dreta)

Acts of God, grup gironellenc de metalcore, està actualment preparant el seu directe a l'escenari de la sala Stroika de Manresa. Bernat de Anta, director d'activitats de la Casa de la Música, explica que «fer-ho al local d'assaig és diferent quant a interaccions entre els músics, escenografia, llums... a les possibilitats que ofereix un gran escenari». Com que han accedit a les beques de creació que es convoquen periòdicament, han tingut l'assessorament d'un músic ja consolidat com Javi Carry, de Crisix, que no s'havia posat mai en aquest paper però sí que havia rebut formació d'altres grups. «Em va fer il·lusió, perquè vol dir que valoren la nostra feina», exposa. Xevi Poll, cantant d'Acts of God, destaca que han preparat una distribució de cançons i una posada en escena «més contundent. Ha estat una experiència gratificant».

Les beques de la Casa de la Música són per a la producció de directes, l'enregistrament de maquetes, la gravació de videoclips, pujar a escenaris del Mercat de la Música Viva de Vic o de la Fira Mediterrània i fer concerts de Km0, com el que oferiran Acts of God dissabte. De la darrera convocatòria se n'han beneficiat vuit artistes de la Catalunya Central. «Qualsevol grup pot optar-hi», destaca De Anta.