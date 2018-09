Manu Guix serà el plat fort de la nova programació dels Batecs Culturals de Cardona

L´Auditori Valentí Fuster iniciarà a l'octubre el segon semestre de programació dels Batecs Culturals. El 27 d´octubre a les 20.30 h la sala del nou auditori cardoní s´omplirà de la música d´un dels grups de més fama dels anys 70 i 80: el quartet ABBA. El tribut al grup suec vol contribuir a difondre els seus èxits amb un espectacle musical i escènic.

Els batecs culturals tindran el seu plat fort el mes següent. El dissabte 10 de novembre a les 20.30 h, Manu Guix acompanyat per la seva banda habitual presentarà el seu darrer disc "Després de tot"; un recull de tretze cançons vitals i optimistes que es mouen entre el pop i el soul d´autor.

Per acabar la programació d´enguany i entrant al mes de les festes nadalenques l´1 de desembre a les 20.30 h, Els Valents de La Central de Gospel de Barcelona, impulsada per músics cardonins, presentaran el concert "Nadal 100% Gospel"; un viatge per la història del Nadal a través d´espirituals negres, passant des del gospel més autèntic de l´església afro-americana fins al gospel més actual.

Les entrades ja es poden adquirir per internet a www.auditoricardona.com o bé a la taquilla de l'Auditori, de 5 a 7 de la tarda, els dies 21 de setembre, 5 i 26 d´octubre i 9 i 30 de novembre. A més, la taquilla romandrà oberta els dies que hi ha funció a partir de les 19:30h.

El preu de les entrades es mou entre els 14€ i els 18€ excepte "Nadal 100% gospel" que compta amb la col·laboració de l´Església Evangèlica de Cardona en què es farà taquilla inversa (es recomana reservar localitat per internet o a taquilla).