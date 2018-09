Sant Joan recordarà l'1-O amb una exposició d'Aleix Solernou

Sant Joan de Vilatorrada recordarà l'1 d'octubre amb una exposició fotogràfica del periodista Aleix Solernou a la Biblioteca Cal Gallifa. Solernou va cobrir per a Regió7 les dues càrregues que va realitzar la Guàrdia Civil al municipi, que van deixar més d'una vintena de ferits. La mostra es titula Els herois de l'1 d'octubre i vol ser un homenatge a les persones que van fer possible el referèndum. Solernou va quedar tercer en el premi Clic Fotoperiodisme Jove 2018 per les imatges que va captar l'1-O a Sant Joan quan treballava a aquest diari.

L'exposició està formada per una quinzena de fotografies, la majoria sobre l'1-0, però també del 3 d'octubre. També hi haurà una urna de les votacions que es vol fer servir perquè la gent l'ompli de missatges que s'enviaran als presos i exiliats polítics.

La inauguració es farà el dilluns 24, a les 19.30 h, amb l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso; el regidor Jordi Pesarrodona; el cap de Fotografia de Regió7, Salvador Redó; i l'autor de l'exposició. Es podrà visitar fins al 31 d'octubre. Després, el 10 i 11 de novembre, s'exposaran a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Martí de Torroella.