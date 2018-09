Agut publicarà el 2019 el segon llibre de la trilogia

?El periodista bagenc Jordi Agut, redactor d'esports d'aquest diari, va presentar dijous la reedició en català i la versió en castellà del seu debut literari, L'últim defensa, a la llibreria barcelonina Som Negra, acompanyat del periodista d'esports de TV3 Jordi Sanuy. Reeditat en català per Pagès Editors en la col·lecció Lo Marraco Negre i en castellà per Editorial Milenio, la segona part de la trilogia, que uneix futbol i delinqüència internacional, és previst que arribi a les llibreries la primavera que ve, editada també per Pagès.