El grup Coses actua avui en el lliurament del 25è premi de poesia Josep Fàbregas i Capell

El premi de poesia Josep Fàbregas i Capell, que arriba a la vint-i-cinquena edició, es lliurarà avui, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de l'Escola de Música Cal Moliner. Amb la intenció d'estimular la producció d'obres de poesia en llengua catalana, el certamen ha rebut originals «d'autors d'arreu dels Països Catalans», explica Salvador Arderiu, secretari del jurat i de la comissió del premi. Avui se sabrà el nom del guanyador i el lliurament tindrà l'actuació del grup Coses, format per Ton Rulló, Miquel Estrada i el sallentí Jordi Fàbregas (fill del poeta que dona nom al premi). Entre els assistents, explica Arderiu, hi haurà també Jaume Marfany, exvice-president de l'ANC.

Amb Fina Borràs com a presentadora de l'acte, el premi tindrà un «record per als presos i exiliats», remarca Arderiu, «a través de la lectura d'un poema de collita pròpia de cada membre del jurat», el qual enguany el formen mossèn Climent Forner, Montserrat Altar-riba, Eduard Miró, Jordi Pàmias i Jaume Invernon, guanyador de l'any passat amb l'obra titulada Pors. El lliurament de Fàbregas i Capell «sempre té una actuació musical», explica Arderiu. Però la d'avui serà «especial» per l'aniversari i pel grup, sobretot, remarca Arderiu, «perquè va ser el mateix Jordi Fàbregas qui ens va fer l'oferiment».

Com explica Arderiu, tot i que els darrers anys ha «crescut la qualitat de les obres», també ha minvat la quantitat d'originals (l'any passat, 16 treballs), el que ha portat a la comissió a pensar en un «replantejament del premi» de cara a l'any que ve.