De fer pizzes per als amics que ajudaven en els curts al glamur de la Mostra de Venècia

La mare de David Victori recorda perfectament quan feia pizzes per als amics del seu fill que col·laboraven en els curts que impulsava, «perquè tots treballaven de franc». «En va fer tres o quatre, de curts, com el de contra la barreja d'alcohol i benzina del Consell Comarcal del Bages, que no ha anomenat mai, però tots han tingut un sentit, un missatge. I a mi em feien il·lusió aquells projectes, perquè veies tot el jovent amb aquelles ganes», afirma Rosa Mari Blaya.

Després van venir Reacción (2008), amb Santi Millán, i La Culpa (2010), que es va estrenar a la secció oficial del Festival del Sitges i li va permetre guanyar el YouTube Film Festival (2012), apadrinat pel director i productor Ridley Scott. En aquest festival hi van participar 15.000 curts d'arreu del món, i Victori va passar una primera selecció de 50 i al final va esdevenir el gua-nyador entre els 10 finalistes. «Un dia va venir el nano tot content, ens diu que és entre els 10 seleccionats i que la final es farà a Venècia... i ja ens tens a tota la família cap allà», apunta el pare, Salvador Victori. Van anar a la glamurosa Mostra de Venècia amb el marit de la Mia i els seus dos fills grans. L'anunci del guanyador el va fer l'actor germanoirlandès Michael Fassbender «i ho va dir tot en el mateix to de veu, i jo no vaig reaccionar. De poc no em xafen tots! Va ser molt emocionant», explica la mare. «Ni nosaltres ens ho creiem que havia gua-nyat», afirma el pare.