Joves talents de la màgia encisen Manresa

Va clavar tot d'espases en una caixa on s'havia ficat la seva companya d'espectacle i quan va obrir un dels laterals tothom va poder veure que a l'interior no hi havia ningú. Però el mag badaloní Álvaro Cortés encara volia sorprendre més el públic del teatre Conservatori de Manresa per acabar el número i, un cop va retirar les espases, i sense tancar el lateral de la caixa, hi va injectar fum i en el segon en què ningú va veure l'interior va tornar a aparèixer la noia. Aplaudiments del públic i també del jurat, el qual el va declarar guanyador del Concurs de Joves Mags que va tenir lloc ahir a Manresa en el marc del Festival Màgic.

Els números del concurs van servir per demostrar que en el certamen cada cop hi ha més talents nous que sorprenen el públic i que més joves mags es fixen en el festival manresà per mostrar el que són capaços de fer amb els seus trucs.

Manresa es va convertir ahir en la capital de l'il·lusionisme amb la quarta edició del Festival Màgic, organitzat per l'Associació Màgia Central, que no només va portar talents emergents, sinó mags de renom amb una carrera consolidada i que porten la màgia en espectacles arreu del país. De fet, a l'hora de tancar l'edició s'estava celebrant la gala, on havien d'actuar, davant la platea plena del teatre Conservatori, mags reconeguts com ara el solsoní Pere Rafart.

El públic, majoritàriament familiar, no parava d'aplaudir a cada truc de màgia, però va ser en els grans números i els que tenien una posada en escena important, amb trucs originals que incloïen desaparicions impossibles o objectes i persones volant, quan el públic va gaudir de veritat i els aplaudiments es convertien en crits de sorpresa i entusiasme. Els joves volien que els números fossin inefables.

«L'any passat hi vaig venir com a espectador i aquest any he tingut la sort d'estar seleccionat i d'actuar», explicava un dels mags que més aplaudiments va despertar, Mag Dian, de Piera. També hi va actuar un altre il·lusionista de la Catalunya Central, el Mag del Ri, d'Artés i de 12 anys.

«Festivals com els de Manresa ens serveixen per entrenar-nos i, després, afrontar certàmens més importants. A més, també ens coneixem entre nosaltres», explicava a aquest diari el jove mag Xavier Garcia. Els mags tenen el relleu generacional assegurat.