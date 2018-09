?Els il·lusionistes no revelen els seus trucs i deixen en el camp de la màgia les desaparicions i els jocs de cartes impossibles que porten a terme. Però ahir membres de l'Associació Màgia Central van fer una excepció i van revelar com es fan alguns trucs senzills, a l'Espai Sant Domènec. A part, també va haver-hi màgia al carrer, en un escenari situat a la plaça Sant Domènec, on també hi havia estands de botigues de màgia.