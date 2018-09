«No m'esperava guanyar perquè el nivell dels mags era molt alt»

El mag badaloní Álvaro Cortés es va proclamar guanyador del Concurs de Joves Mags per segon any consecutiu. Es va començar a interessar per l'il·lusionisme als 5 anys, quan li van regalar un capsa amb trucs de màgia. Als 12 anys es va apuntar a una escola de mags i fa anys que exhibeix els seus números sobre els escenaris.



Vas guanyar el concurs l'any passat amb un espectacle de coloms. Aquest cop t'havies de de superar a tu mateix. Com ha anat el repte?

Aquest any he presentat un espectacle de grans il·lusions, amb aparells, levitacions de persones, partint les meves companyes de número per la meitat, etc. No he tingut gaires dificultats pel que fa a la meva habilitat amb les mans, però sí que ha estat complicat a nivell tècnic. La posada en escena en aquests casos és difícil perquè, per molt espectacular que sigui el número, també ha de ser original i ha de sorprendre el públic.

Com ha estat la competència aquest any?

Molt dura, perquè aquest any el nivell dels joves que hi participaven era molt alt. Fa dos anys vaig quedar segon, l'any passat, primer, però ja esperava gua-nyar. En aquesta edició estic gaudint molt del fet d'haver quedat primer perquè no m'ho esperava, ja que els altres mags han fet grans números.