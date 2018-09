L'actriu Julieta Serrano guanya el Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura

El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Teatre a l'actriu Julieta Serrano (Barcelona, 1933) pel seu paper a Ricard III del Teatre Nacional de Catalunya i 'Dentro de la tierra' del Centre Dramàtic Nacional de Madrid, exemple de la seva "vocació sostinguda" de més de 60 anys dedicats a la interpretació. La seva tasca, segons el jurat, ha estat marcada per la "incansable recerca artística i intel·lectual, el compromís i generositat en els seus papers, la seva proximitat i l'incalculable talent interpretatiu". El guardó està dotat en 30.000 euros.

adolescència i primera joventut transcorre entre Barcelona, València i Madrid. Va treballar en diferents grups amateurs, va fer teatre infantil i va participar al Teatro de Cámara y Ensayo. L'any 1957 va fer una llarga gira por España sota la direcció de José Luis Alonso. La seva primera estrena a Madrid, sota la direcció de Miguel Narros, va ser 'La rosa tatuada' de Tennessee Williams. A partir d'aquí es va entregar al seu treball d'actriu, dedicant-se al teatre, al cinema i la televisió.

Cine i teatre



Ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar o Ventura Pons. Al cine, se l'ha vist actuar, entre altres pel·lícules, a 'Un poco de chocolate' de Aitzol Aramaio; 'Átame', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Matador' i 'Entre tinieblas' de Pedro Almodóvar; així com 'La prima Angélica' de Carlos Saura i 'Soldados' de Alfonso Ungría. En televisió, ha actuat a 'Algo que celebrar' (Antena 3), 'Los misterios de Laura' (TVE) 'Hospital central' (Tele 5), 'El comisario' (Tele 5), 'Temps de silenci' (TV3), 'Quico el progre' (TV3), 'Turno de oficio' (TVE), 'Las chicas de hoy en día', de Fernando Colomo 'Gatos en el tejado' de Joaquín Oristrell, i 'Las bostonianas' de H. James, entre altres.

Pel que fa al teatre, ha actuat com a protagonista en obres com 'Éramos tres hermanas' (Variaciones sobre Txèhov) amb direcció de Carles Alfaro; 'El malentendido' dirigida per Eduardo Vasco; 'Electra' dirigida per José Carlos Plaza; 'La sonrisa etrusca' amb direcció de José Carlos Plaza; 'Medea' dirigida per Tomas Pandur; 'Las cuñadas' en una versió d'Itziar Pascual i dirigida per Natalia Menéndez; 'Así es... si así os parece' dirigida per Miguel Narros; 'Divinas palabras' amb Gerardo Vera; 'Estiu' amb direcció de Manel Dueso; 'La casa de Bernarda Alba', dirigida per Calixto Bieito; 'Cuatro donen i el sol' amb Ramon Simó; 'Motín de brujas' dirigida per J. Molina; així com 'El rey Lear' amb la direcció de Miguel Narros.

Ha rebut nombroses distincions, entre elles, el Premi Margarida Xirgu el 1999, el Premi Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català el 2014. i la Biznaga de Plata Ciudad del Paraíso del Festival de Màlaga.

La directora de l'INAEM, Amaya de Miguel, ha celebrat el premi en un vídeo a Twitter en què ha felicitat l'artista i ha destacat que durant la seva carrera ha interpretat des de García Loca, Shakespeare, fins a autors contemporanis". "Julieta és una gran companya, una dona de teatre, una lluitadora. Avui tots estem molt contents, Julieta", ha assenyalat De Miguel.