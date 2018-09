Metallica actuarà el 5 de maig a l'Estadi Olímpic de Barcelona

El grup de rock Metallica actuarà el pròxim 5 de maig a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el marc del segon tram de la gira 'Worldwired Tour 2019', que entre l'1 de maig i el 25 d'agost també els portarà a 20 països més, amb visita una dotzena de ciutats on no van fer aturada durant la primera part de la gira, com Milà, Zurich, Dublín, Brussel·les, Berlín o Göteborg, entre d'altres. El grup ofereix als seus seguidors la possibilitat d'adquirir un Black Ticket, que per 598 euros dona accés a tots els recitals de la gira amb l'únic requisit de reservar 48 hores abans. En tots els concerts del Regne Unit i Europa el grup comptarà amb Ghost i Bokassa com a grups convidats. Les entrades per al concert de Barcelona i Madrid (3 de maig) sortiran aquest divendres, tot i que els fans registrats podran fer-ho a partir de dimarts.