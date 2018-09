Els «herois» de l'1 d'octubre a Sant Joan, en una exposició de Solernou

?La biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan va inaugurar ahir l'exposició Els herois de l'1 d'octubre, amb una quinzena d'imatges del periodista Aleix Solernou que va cobrir per a Regió7 les dues càrregues que va fer la Guàrdia Civil al municipi. Solernou, que va remarcar l'heroïcitat d'anar a votar («els herois són els meus veïns»), va estar acompanyat per dues de les persones agredides, el pallasso i regidor d'ERC Jordi Pesarrodona i l'alcalde Gil Ariso, i per Salvador Redó, cap de Fotografia d'aquest diari, que va trencar una llança per la imatge fixa, «que té el valor», va dir, «de poder-se llegir». Com va subratllar, a través dels milers d'imatges que aquell dia va captar la gent, «el poder va perdre el discurs». La mostra es pot visitar fins al 30 d'octubre.