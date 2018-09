La Papasseit obre la temporada de recitals de poesia, demà, amb Antoni Clapés i Jaume Creus

Els poetes Antoni Clapés i Jaume Creus seran els encarregats de donar el tret de sortida a la temporada de recitals de poesia de la llibreria Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25). Serà demà, a 2/4 de 8 del vespre. Antoni Clapés (Sabadell, 1948), impulsor de projectes com la llibreria Els dies (1976-1989) i la seva editorial Edicions dels dies (1981-1986), així com del prestigiós segell editorial Cafè Central (des de 1989), presentarà el seu darrer recull de poemes, Arbre que s'allunyà (LaBreu edicions, 2018, Primer premi No Llegiu). Jaume Creus (Barcelona, 1950) portarà a la capital del Bages el seu darrer poemari, Amniocentesis (LaBreu Edicions, 2018). Traductor d'autors com Rilke, Kafka, Nietzche, Pavese o Pasolini, Creus col·labora en revistes com Serra d'or; és fundador del grup Teatre de Crítica i Reflexió i dirigeix el festival de música i poesia PACEM de Collbató. L'acte tindrà la presència de la poeta i editora a LaBreu Edicions, Ester Andorrà, i serà, com sempre, d'entrada gratuïta i oberta a tothom.